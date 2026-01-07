Chevrolet arranca el 2026 con el inicio de ventas de la Captiva PHEV, el primer híbrido enchufable de la marca

Luego de una exitosa preventa de más de 100 unidades en el último bimestre de 2025, Chevrolet anuncia oficialmente el inicio de ventas de la nueva Captiva PHEV en Argentina, su primer vehículo híbrido enchufable en la región, con el que la marca del moño buscará consolidar su camino hacia la electromovilidad.

La Chevrolet Captiva PHEV 2026 presenta un diseño moderno y sofisticado con un toque aerodinámico y deportivo, que la destaca entre los SUV medianos . En el frente se destaca su parrilla en tono negro High Gloss, con paragolpes color carrocería y los faros delanteros LED tipo proyector con DRL LED. En los laterales, su estética se realza con líneas muy fluidas y sus llantas de aleación de 18 pulgadas que, junto con las barras con terminaciones en negro en el techo, refuerzan su carácter urbano y elegante. La parte trasera está enmarcada por sus luces traseras full LED, que fusionan el sello de su firma lumínica con el gran portón posterior con apertura y cierre eléctricos.

En el interior , en un ambiente moderno, tecnológico y sofisticado, el confort se eleva con terminaciones delicadas y materiales suaves al tacto en todos los paneles, asientos de eco-cuero (con dos opciones de color: negro Jet Black, o Beige Sandy), volante deportivo multifunción, tablero de instrumental 100% digital de 8,8 pulgadas y una consola central dominada por la gran pantalla del sistema multimedia MyLink de 15,6 pulgadas.

El habitáculo ofrece, además, un gran techo solar panorámico, un extenso equipamiento de confort y seguridad, y una amplia habitabilidad y espacio, gracias a su longitud de 4.745 mm, que proporcionan una sensación de libertad para sus 5 pasajeros y un generoso baúl con una capacidad de 532 litros, ideal para viajes y uso familiar.

El sistema híbrido enchufable de la Nueva Chevrolet Captiva PHEV combina un motor naftero de 1.5 L y un sistema eléctrico a batería de 20,5 kWh de capacidad que, en conjunto, entregan una potencia máxima combinada de 204 CV y un par máximo combinado de 310 Nm, para ofrecer una autonomía superior a los 1.000 kilómetros , lo que resulta ideal para trayectos largos en carretera, mientras que, en la ciudad, la Nueva Captiva PHEV puede moverse exclusivamente con movilidad eléctrica.

En ámbitos urbanos, el sistema eléctrico puede funcionar de manera autónoma a bajas velocidades, con un andar silencioso y de rápida respuesta a los requerimientos en aceleración, además de proporcionar una autonomía de 90 km en modo EV (ciclo NEDC). En forma inteligente, es asistido por el sistema de combustión en cuanto el conductor exija más velocidad o realice trayectos más extensos.

Durante todo el tiempo de funcionamiento del vehículo, el sistema eléctrico se recarga también mediante los frenos regenerativos, que recuperan la energía cinética producida en las etapas de frenado y desaceleración. El resultado: un vehículo de nueva generación altamente eficiente.

Chevrolet Captiva PHEV Chevrolet Captiva PHEV

El motor eléctrico se alimenta de una batería de fosfato de hierro y litio que además de ser cargada por el motor térmico, puede recibir energía de fuentes externas a través de un cargador rápido de corriente continua tipo CCS2 o conectado a corriente alterna (red domiciliaria) con una potencia de hasta 6,6 kW. Este conjunto motriz se asocia a una transmisión automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission), en tanto que la tracción es delantera.

El vehículo incluye un cargador de emergencia que ofrece la posibilidad de carga domiciliaria sin necesidad de instalar un cargador de carga rápida.

Tecnología de la Chevrolet Captiva

En cuanto a tecnología, la Chevrolet Captiva PHEV dispone de un sistema de sonido con 6 parlantes, un panel de instrumentos digital de 8.8” y una gran pantalla táctil central LCD de 15.6” con integración a smartphones a través de los protocolos Android Auto y Apple CarPlay, además de contar con Bluetooth y Audio Streaming, entre otras funciones. En resumen, cuenta con:

Panel de instrumentos digital de 8,8”

Pantalla LCD táctil de 15,6” con protocolos Android Auto y Apple CarPlay

Radio AM/FM

Función Audio Streaming

Bluetooth

Sistema de audio de 6 parlantes

Cuatro puertos USB, dos delanteros y dos traseros

Chevrolet Captiva PHEV Chevrolet Captiva PHEV

Equipamiento de seguridad de la Chevrolet Captiva

Uno de los puntos destacados de la nueva Chevrolet Captiva PHEV es su completo equipamiento de seguridad, que se destaca por su variedad dispositivos activos y pasivos, incluyendo avanzadas asistencias a la conducción. Entre los ítems de seguridad más sobresalientes, se destacan:

Control de crucero adaptativo (ACC) Alerta de colisión frontal (FCW) Frenado autónomo de emergencia (AEB) Asistente de salida de carril (LDW) con corrección de volante (LKA) Indicador de distancia frontal Cámara 360° con líneas guías Sensores de estacionamiento traseros Frenos ABS, sistema de distribución de frenado (EBD), asistente hidráulico de frenado (HBD) Control electrónico de estabilidad (ESC) Asistente de arranque en pendiente (HHC) Control de descenso de pendientes (HDC) Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) Desbloqueo automático de puertas tras colisión Seis airbags (frontales, laterales y de cortina) Anclajes Isofix Frenos a disco en las cuatro ruedas Freno de estacionamiento eléctrico Dirección con asistencia eléctrica Luces altas automáticas. Rueda de auxilio



Cuánto cuesta la nueva Chevrolet Captiva PHEV

La nueva Chevrolet Captiva PHEV está disponible en cuatro colores: Arena “Metálico”, Gris “Intenso”, Blanco “Perla” y Azul “Alba”. Se exhibirá y comercializará en los exclusivos Store in Store de la Red de Concesionarios Chevrolet a lo largo y ancho del país a un precio de lanzamiento de $52.740.900.

La garantía es 3 años o 100.000 km para el vehículo y 8 años o 160.000 km para la batería.