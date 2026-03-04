Chevrolet lanza una nueva edición de su campaña comercial con ofertas de financiación exclusivas

Durante marzo, Chevrolet Season acompaña a la Red de Concesionarios para ofrecer condiciones de financiación para toda su gama.

Chevrolet lanza una nueva edición de su campaña de ventas "Chevrolet Season", con la que la marca impulsa las novedades comerciales y acompaña las propuestas y ofertas de la Red de Concesionarios para que comprar un vehículo de la marca sea más fácil y accesible.

En este sentido, además de las inigualables condiciones de financiación con tasa 0%, Chevrolet Season llega este mes con la gran novedad de ofrecer a los clientes la posibilidad de pagar la primera cuota de su plan recién a partir de los 60 días de suscribir la operación.

“Chevrolet Season” es una campaña que busca facilitar la adquisición de un vehículo aprovechando las nuevas tasas del mercado y con la que buscamos acercarnos a nuestros clientes para aprovechar este momento de financiamiento con Tasa 0 y hasta 60 días para pagar la primera cuota”, aseguró Andrés Carfagna, Director Comercial de GM Argentina.

Chevrolet ofrece los siguientes planes para cada uno de los productos mencionados: Plan Onix & Onix Plus

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $20.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.*

Financiación de hasta $24.000.000 a 36 meses, con tasa 24,9%. Plan Tracker