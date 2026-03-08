RAM presentará la nueva Dakota en "Expodireto" 2026

RAM , marca de camionetas pick-up con fuerte presencia en el sector agrícola, estará presente en la edición 2026 de Expodireto, que se celebrará del 9 al 13 de marzo en la ciudad de Não-Me-Toque, ubicada a unos 280 kilómetros de Porto Alegre, la capital de Rio Grande do Sul.

Expodireto, que se celebra desde el año 2000, se centra en la tecnología y los negocios y actualmente es reconocida como una de las mayores ferias internacionales de agronegocios. En ese contexto, Ram recibirá a los visitantes en un espacio de 200 metros cuadrados, donde la atracción principal será la nueva Dakota, que se exhibirá en su versión Laramie.

Con los característicos detalles cromados de la marca, la primera camioneta mediana de la marca desde su independencia está equipada con un motor turbodiésel de 2.2 litros que genera 200 caballos de fuerza y 450 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades. Para afrontar una amplia variedad de condiciones de carretera, la camioneta cuenta con tracción 4x4 automática, con opciones de 4x2 y 4x4 con rango bajo.

Además, la nueva Ram Dakota tiene una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, una carga útil de 1.020 kg y una caja de carga de 1.210 litros. En su interior, la camioneta ofrece comodidad y lujo con sus asientos delanteros de cuero marrón con ajuste eléctrico, materiales de primera calidad en el tablero y los paneles de las puertas, y un centro multimedia de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, navegación a bordo y funciones todoterreno.

Además de seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas y control de estabilidad con asistencia de arranque en pendientes y control de descenso, la nueva Ram Dakota está equipada con una amplia gama de funciones de asistencia al conductor, como control de crucero adaptativo, sistema de monitoreo de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, advertencia de colisión frontal con frenado automático de emergencia y detección de peatones y ciclistas, disponibles en todas las versiones de la camioneta. La unidad exhibida en Expodireto, una Laramie, también cuenta con alerta de tráfico cruzado trasero.

Así es la nueva RAM Rampage

La Rampage, un éxito de ventas desde su lanzamiento, también estará en el stand de la marca en Expodireto en dos versiones: la Laramie, equipada con el mismo motor 2.2 Turbodiesel presente en la Dakota; y la deportiva R/T, movida exclusivamente por el excitante motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Nafta con 272 HP y 400 Nm de torque, lo que la convierte en la pick-up más rápida producida en Brasil.

La línea Heavy Duty de RAM

Para representar la línea Heavy Duty, Ram presenta la 3500 Limited Longhorn, la versión que representa lo último en lujo en la gama de la marca, con el uso de madera certificada en el interior y un centro multimedia de 14,5 pulgadas. Sin embargo, la unidad no solo impresiona por su interior: con la introducción del nuevo motor Cummins High-Output 6.7 Turbodiésel, con 436 HP de potencia y 1.458 Nm de torque, acoplado a la nueva transmisión automática de 8 velocidades, la camioneta se consolida como la más potente del país entre las que utilizan motores diésel. Dicha potencia le permite al 3.500 remolcar más de nueve toneladas.

Completan las atracciones del stand de Ram en Expodireto 2026 unos espacios dedicados a los accesorios originales Mopar y una tienda con artículos de la línea de ropa original Ram Store.