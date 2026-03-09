Fiat continúa creciendo y mantiene su liderazgo en varios segmentos del mercado

Con 39.641 vehículos vendidos en febrero, Fiat continúa liderando el mercado en Brasil con una cuota de mercado del 22,4% durante el mes, lo que representa un crecimiento del 15,7% en volumen y un incremento de 1,35 puntos porcentuales en la cuota de mercado respecto al mes anterior.

La marca también destacó al colocar tres modelos entre los cuatro más vendidos del país: Strada en primer lugar, Mobi en tercer lugar y Argo en cuarto.

El Strada , el vehículo más vendido en Brasil durante los últimos cinco años y líder de ventas en Sudamérica en 2025, registró 11.190 unidades en febrero, lo que representa una cuota de mercado del 6,3 %. Con 6.560 unidades vendidas, el Mobi ocupó el tercer puesto y lideró el segmento A-Hatch. En cuarto lugar se ubicó el Argo, con 6.478 unidades vendidas.

En el segmento de camionetas, además de la Strada , la Toro también destacó, liderando la categoría C-pick-up con 3941 unidades vendidas. Entre los vehículos comerciales, Fiat lideró la categoría B-Van con el Fiorino, con 1821 unidades vendidas, y la categoría D-Van con el Scudo, con un total de 364 matriculaciones.

“El mercado se ha vuelto cada vez más competitivo, y liderar el segmento con tres modelos entre los cuatro más vendidos del mes en el país refuerza la fortaleza de nuestra marca y demuestra que ofrecemos productos que realmente satisfacen las necesidades de los consumidores brasileños en su día a día, con innovación, seguridad y eficiencia. Este resultado es fruto del trabajo conjunto de todo nuestro equipo, la red de concesionarios y la confianza de nuestros clientes”, afirma Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Liderazgo de Fiat

Fiat también lidera el mercado en lo que va de año con 73.903 vehículos vendidos, lo que demuestra un crecimiento superior a la media, un 3,1 % superior al volumen registrado por la marca en el mismo periodo del año anterior. La Strada se mantiene como el vehículo más vendido del periodo, con 21.731 unidades vendidas, más de 8.500 unidades por delante del segundo clasificado (un 64,4 % más).

Con sólidos resultados, Fiat lidera las ventas totales del año y destaca entre los vehículos comerciales ligeros, considerando camionetas y furgonetas, con 34.920 unidades vendidas y una cuota de mercado del 46,69 %, lo que representa un sólido crecimiento de 6,18 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Desglosando los resultados por segmento, Fiat lidera entre las camionetas (30.633 unidades vendidas y una cuota de mercado del 48,17 %), las furgonetas (4.287 unidades vendidas y una cuota de mercado del 38,37 %) y los hatchbacks (21.754 unidades vendidas y una cuota de mercado del 27,43 %).