10 años de la Fiat Toro: la pick-up que revolucionó el segmento

Hace diez años, Fiat lanzó en Brasil uno de sus mayores éxitos, una pick-up que se convertiría en un éxito de mercado, revolucionando y rompiendo paradigmas en cuanto a concepto y diseño, y más aún, un modelo que ha sido líder de ventas en su segmento desde su lanzamiento.

En 2016, llegó la Toro como la primera SUV (SUP), una propuesta única que combina la comodidad y la tecnología de una SUV con la robustez y funcionalidad de una camioneta, dirigida a consumidores que buscan sofisticación sin sacrificar el rendimiento y la versatilidad en su vida diaria.

La Toro fue diseñada y concebida, desde el principio, para revolucionar el mundo de las camionetas pick-up . Con este modelo, Fiat abrió las puertas a un nuevo camino: dejó de ser una camioneta derivada de un automóvil pequeño y, a diferencia de las camionetas medianas tradicionales que utilizan un chasis de escalera, la Toro adoptó una construcción monocasco, lo que permitió la aplicación de una suspensión trasera independiente, de tipo multibrazo, que garantiza mayor comodidad y estabilidad durante la conducción.

El proyecto, desarrollado íntegramente en Brasil, fue audaz y mostró el espíritu pionero y la innovación característicos de la marca, con una propuesta de diseño igualmente disruptiva. La Toro inauguró la iluminación LED característica de Fiat , que aún hoy llama la atención, y presentó líneas poco convencionales para el segmento de las pick-up .

En este sentido, el modelo acumuló varios premios, incluyendo el iF Design Award, reconocido mundialmente en el ámbito del diseño durante más de 70 años, y los prestigiosos Red Dot Awards, considerados por muchos como los Óscar del mundo en este campo.

Consagrada por el mercado, en apenas 10 años la Toro ya superó el hito de 600.000 unidades producidas y 550.000 unidades vendidas en Brasil, reforzando su posición de liderazgo.

"La Fiat Toro no es solo una camioneta; es un símbolo de innovación y versatilidad que refuerza la capacidad de Fiat para anticiparse siempre a las tendencias. En 10 años, hemos logrado transformar un concepto innovador en un verdadero ícono del mercado, en constante evolución en diseño, tecnología, rendimiento y confort, satisfaciendo siempre las necesidades del consumidor. No nos detendremos aquí y proyectamos una larga vida para la Toro, con importantes novedades que llegarán al mercado", celebra Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Las últimas novedades de la Fiat Toro

Durante la última década, la Fiat Toro ha evolucionado continuamente, al ritmo de las transformaciones del mercado. Su diseño ha experimentado actualizaciones que han reforzado una identidad cada vez más moderna, elegante e imponente, con un portón trasero dividido, líneas robustas, su distintiva firma luminosa y un acabado refinado, consolidando al modelo como un referente estético en el segmento. Cada cambio visual ha ido acompañado de mejoras funcionales, reflejando el compromiso de Fiat de combinar sofisticación y esencia.

En cuanto a tecnología, la Toro tampoco decepcionó. En los últimos años, el modelo ha incorporado sistemas de conectividad avanzados, centros multimedia cada vez más intuitivos en posición vertical, algo innovador en su segmento, y funciones de seguridad como asistentes de conducción, frenado autónomo y control de estabilidad.

En cuanto a la mecánica, la Toro también se ha reinventado en los últimos 10 años, mejorando su rendimiento, eficiencia y facilidad de conducción con componentes y opciones más modernos que equilibran potencia, ahorro de combustible y comodidad. Actualmente, este modelo es el único que ofrece opciones de motor diésel y de combustible flexible en este rango de precios.

Fiat Toro presentó un nuevo diseño, más tecnología y confort en la línea 2026

A finales del año pasado, la nueva línea Toro llegó al mercado con un diseño acorde con la nueva identidad visual de Fiat, inspirado en tendencias que priorizan las líneas rectas, precisas y geométricas. El modelo conservó su identidad y el valor emocional de su icónico diseño, manteniendo su característico frontal.

Las luces de circulación diurna (DRL), una característica destacada desde el lanzamiento del modelo, han sido rediseñadas con una firma en forma de píxeles segmentados. La camioneta también cuenta con una nueva parrilla y una placa protectora más ancha.

En la parte trasera, la camioneta incorpora nuevas luces traseras full LED que siguen la línea distintiva en formato de píxeles segmentados, lo que le confiere un aspecto más estilizado y contemporáneo. La manija del portón trasero ahora tiene una forma ancha, manteniendo el mismo mecanismo de apertura inteligente con dos puertas traseras. Al igual que en la parte delantera, las salidas de aire están ubicadas en los extremos para enfatizar la anchura del modelo y se ubican sobre el nuevo parachoques trasero, que ahora es más horizontal.

Los cambios en la cabina han hecho a la Toro aún más tecnológica y sofisticada: el panel de instrumentos digital de 7 pulgadas presenta nuevos gráficos y fuentes en todas las versiones, un diseño de palanca de cambios más moderno y un freno de estacionamiento electrónico que proporciona mayor comodidad al conductor, además de la función de retención automática. Para mayor comodidad, la camioneta también cuenta con un nuevo puerto USB trasero con entradas para cables tipo A y C.

Qué motores tiene la nueva Fiat Toro

Con el motor Turbo 270 Flex, disponible en las versiones Endurance, Freedom, Volcano y Ultra, la Toro ofrece 176 HP de potencia y 270 Nm de par. El motor MultiJet 2.2 Turbodiésel, disponible en las versiones Ranch y Volcano, ofrece 200 HP de potencia y 450 Nm de par, lo que representa un aumento del 18 % en la potencia y del 29 % en comparación con el motor anterior, combinando agilidad, rendimiento y menor consumo de combustible.