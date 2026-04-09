Stellantis produce 17 millones de transmisiones en la región

Stellantis ha alcanzado un nuevo hito histórico al producir 17 millones de transmisiones en su planta automotriz de Betim (MG). Este logro consolida una trayectoria industrial que comenzó en 1976 con las primeras transmisiones manuales para el Fiat 147 y refuerza el papel estratégico de la unidad para las operaciones de la compañía en la región .

En vísperas de su 50 aniversario, la planta de Betim se ha consolidado como un referente en la producción de componentes esenciales para el rendimiento y la eficiencia de los vehículos, manteniéndose a la vanguardia de la evolución tecnológica de la industria automotriz. Inicialmente centrada en modelos compactos, la planta ahora suministra transmisiones a vehículos de diferentes segmentos de las marcas Fiat, Peugeot y Citroën.

“Alcanzar los 17 millones de transmisiones producidas es un hito que refuerza la importancia histórica y estratégica de la planta de Betim para Stellantis y para la industria automotriz en Sudamérica. Durante casi cinco décadas, hemos construido una sólida base industrial en Minas Gerais, que continúa evolucionando con un enfoque en la eficiencia, la innovación y el desarrollo regional”, destaca Herlander Zola, presidente de Stellantis para Sudamérica.

“La producción de transmisiones en Betim refleja la madurez de nuestros procesos industriales y el alto nivel de especialización de la operación. Trabajamos con rigurosos estándares de calidad, productividad y eficiencia, que garantizan la competitividad y respaldan el servicio a la cartera multimarca de Stellantis en la región”, afirma Glauber Fullana, Vicepresidente Senior de Fabricación de Stellantis en Sudamérica.

El hito de 17 millones de transmisiones se complementa con otros indicadores que demuestran la magnitud y la evolución de la operación a lo largo del tiempo. Desde el inicio de sus operaciones, la planta de Betim ya ha superado la marca de 425 millones de piezas mecanizadas y ha procesado aproximadamente 204.000 toneladas de acero, además de 32.000 toneladas de hierro fundido y 15.000 toneladas de aluminio, lo que refleja la complejidad y la robustez del sistema de producción instalado en la unidad.

La planta de producción de transmisiones se encuentra en una estructura que ocupa aproximadamente 41.000 metros cuadrados y abarca actividades de mecanizado, tratamiento térmico y ensamblaje, con capacidad para producir más de 1.600 transmisiones manuales al día.

Actualmente, en esta planta trabajan alrededor de 600 empleados, responsables de la producción de las transmisiones manuales C-513, utilizadas en modelos de las marcas Fiat, Peugeot y Citroën, como Strada, Pulse, Argo, Mobi, Cronos, Fiorino, Basalt, C3 y 208.

Un referente en América Latina

La planta de Betim alberga el mayor centro de producción de sistemas de propulsión de Latinoamérica, consolidándose como una de las operaciones industriales más importantes de Stellantis en la región. El año pasado, la planta registró la producción de un millón de motores de la familia GSE Turbo , reafirmando su trayectoria de crecimiento industrial. Además, la planta es responsable de la producción de la familia Firefly.

Algunos de los sistemas de propulsión producidos por la línea de motores Betim están asociados con la tecnología biohíbrida, que equipa modelos como el Fiat Pulse, el Fiat Fastback, el Peugeot 208, el Peugeot 2008 y el Jeep Renegade, los primeros vehículos híbridos flexibles desarrollados y producidos en la región.