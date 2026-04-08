Stellantis lanza tiendas en eBay para la venta de repuestos originales usados

Con ahorros de hasta el 70% respecto a piezas nuevas, Stellantis facilita el acceso a componentes a través de canales de comercio electrónico certificados.

Stellantis desmantela aproximadamente 600 vehículos y reutiliza más de 9.000 piezas

Stellantis desmantela aproximadamente 600 vehículos y reutiliza más de 9.000 piezas

SUSTAINera, la unidad de negocios de Stellantis enfocada en la economía circular, ha dado un paso estratégico al abrir tiendas oficiales en eBay para comercializar repuestos originales usados. Estos componentes provienen directamente del Centro de Desguace del Hub de Economía Circular en Mirafiori (Turín), garantizando trazabilidad y calidad de fábrica a precios significativamente menores.

Esta iniciativa refuerza la estrategia de las "4R" de Stellantis (Remanufactura, Reparación, Reutilización y Reciclaje), facilitando el acceso a piezas funcionales tanto para talleres profesionales como para usuarios particulares en Europa.

Detalles de la oferta en eBay El stock inicial cuenta con más de 20.000 componentes recuperados de vehículos al final de su vida útil y unidades de I+D de marcas como Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Opel y Citroën.

Disponibilidad: Las tiendas ya están activas en España, Francia, Alemania e Italia .

Categorías de repuestos: Se pueden encontrar piezas de carrocería, componentes mecánicos, electrónica, sistemas eléctricos y elementos del interior.

Complemento de B-Parts: Este nuevo canal en eBay convive con la plataforma B-Parts, que ya dispone de un inventario de 12 millones de piezas usadas en todo el continente. Stellantis desmantela aproximadamente 600 vehículos y reutiliza más de 9.000 piezas (1) Stellantis desmantela aproximadamente 600 vehículos y reutiliza más de 9.000 piezas Calidad y Garantía: El estándar SUSTAINera A diferencia del mercado de desguace convencional, Stellantis aplica un proceso industrial estandarizado para asegurar la fiabilidad de cada pieza:

Inspección y Clasificación: Selección rigurosa de componentes aptos para la reventa.

Desmontaje Seguro: Limpieza y extracción controlada bajo normas del fabricante.

Evaluación Funcional: Pruebas técnicas para confirmar que el repuesto es totalmente operativo.

Codificación Propia: Uso del sistema de control de calidad de Stellantis para cumplir con los requisitos reglamentarios. Ventajas directas para el cliente Comprar repuestos a través de este canal oficial ofrece beneficios que suelen ser difíciles de hallar en el mercado de piezas usadas: