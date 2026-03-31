Stellantis Argentina y 360Energy ponen en marcha un parque de energía solar en Córdoba

La automotriz Stellantis Argentina, junto a la empresa de energía 360Energy, anunciaron la puesta en marcha de un parque de energía solar en el Polo Industrial Córdoba , una iniciativa que se enmarca en un plan de inversión conjunto de US$ 100 millones impulsado desde 2024.

El complejo, ubicado en la provincia de Córdoba, ya se encuentra operativo y abastece a la planta de producción de este tipo de energía limpia, renovable y sustentable. Según informaron las compañías, el proyecto representa “un avance concreto hacia la autonomía energética del complejo industrial”.

El parque funciona con tecnología solar fotovoltaica e incorpora sistemas de seguimiento solar conocidos como trackers, que optimizan la captación de energía al permitir que los paneles sigan la trayectoria del sol a lo largo del día.

La energía generada se complementa con el suministro proveniente del Complejo Solar La Rioja, también desarrollado por 360Energy, con el objetivo de avanzar hacia el abastecimiento total del Polo Industrial Córdoba con energía 100% renovable.

El desarrollo forma parte de un plan de inversiones conjunto de US$ 100 millones iniciado en 2024, orientado a impulsar soluciones energéticas sostenibles y reducir la huella de carbono de las operaciones industriales.

Desde la automotriz señalaron que la iniciativa se alinea con su estrategia global de sustentabilidad, que incluye el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2038. En este contexto, el Polo Industrial Córdoba continúa consolidándose como un eje estratégico para sus operaciones en la región.

Stellantis es un fabricante de automóviles con presencia global que produce y comercializa, entre otros, vehículos de las marcas Citroën, Fiat y Peugeot. Por su parte, 360Energy es una compañía enfocada en el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos en Argentina. La empresa desarrolló el primer parque solar de escala utilitaria del país en Media Agua, en la provincia de San Juan, y suma más de 10 parques construidos en provincias como Catamarca, La Rioja y San Juan, con una capacidad superior a 350 MWp.