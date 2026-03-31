Stellantis y Norauto inauguran un autocentro en Rosario y fortalece la estrategia de Postventa

Norauto , la red integral de servicios y productos para el automóvil con presencia global, eligió a la ciudad de Rosario para abrir su primer autocentro fuera de Buenos Aires. El local ya se encuentra funcionando en el predio del Paseo Libertad (Bv. Oroño y Av. Battle y Ordóñez).

La llegada a Rosario también se enmarca en la estrategia de Postventa de Stellantis , que busca fortalecer la red de servicios, ampliar los puntos de contacto con los clientes y ofrecer una experiencia unificada, eficiente y confiable en todo el país.

De esta forma, Norauto refuerza su posicionamiento como centro de Postventa multimarca, con una propuesta integral que no distingue marca ni antigüedad del vehículo, y que atiende a todas las marcas del mercado. Además, como todas las sucursales del AMBA, este nuevo espacio abre todos los días del año con un modelo de atención orientado a brindar soluciones rápidas, transparentes y de calidad para todo tipo de usuarios.

El formato que Norauto trae a la ciudad de Rosario busca revolucionar la experiencia tradicional del mantenimiento vehicular. Este modelo combina dos espacios complementarios bajo un mismo techo: un área de libre servicio (formato retail) con el mayor surtido de repuestos, accesorios y equipamiento, y un taller equipado con tecnología de última generación.

Sin necesidad de turno previo, los clientes podrán resolver todas las necesidades para su vehículo en el Taller (desde colocación de neumáticos, baterías, cambio de aceite/filtros, distribución y frenos, hasta climatización) en una sola visita y con la posibilidad de esperar cómodamente en una sala o bien salir y buscar su vehículo una vez terminado el servicio. Desde ya, todos los trabajos cuentan con una garantía de una política de precios transparente, integrada a su plataforma de e-commerce www.norauto.com.ar .

“En el marco de su plan estratégico, Stellantis continúa ampliando su participación en el segmento de servicios para la movilidad. Con Norauto reforzamos nuestra presencia en posventa con una propuesta multimarca, pensada para acompañar a los clientes en todas las necesidades de mantenimiento y servicio de sus vehículos, sin importar la marca ni la antigüedad. La apertura de este nuevo centro en Rosario es un paso importante para seguir acercando esta propuesta a más clientes en el interior del país”, señaló Ignacio Ortiz, Director de Postventa de Stellantis y Presidente de Norauto.

Respaldo Global y Local de Stellantis

Desde el año 2023, Norauto Argentina forma parte del Grupo Stellantis, uno de los principales fabricantes de automóviles y proveedores de movilidad del mundo, que en Argentina tiene dos polos productivos y comercializa seis marcas: Citroën, DS, Fiat, Jeep, Peugeot y RAM. Esta integración potencia la capacidad operativa del grupo, que combina su experiencia internacional con un fuerte compromiso local.