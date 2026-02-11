La RAM Dakota llegó a un nuevo mercado: características de la pick-up

Tras su presentación al público en el Salón del Automóvil de San Paulo de 2025, la nueva Ram Dakota se lanza oficialmente en el mercado brasileño. La primera pick-up mediana de la marca desde su lanzamiento en 2009 se ofrece en dos versiones: Warlock y Laramie.

“La pregunta más frecuente de nuestros clientes era cuándo incluiríamos una camioneta mediana en nuestra gama. Con la llegada de la nueva Ram Dakota , entramos en un segmento muy competitivo con un producto extremadamente competitivo, capaz y bien equipado. Nuestra familia ha crecido y ahora contamos con una línea de modelos para las más diversas situaciones y necesidades, pero siempre con las características que una Ram debe tener”, afirma Juliano Machado, director de Ram para Sudamérica.

La nueva Ram Dakota cuenta con el motor turbodiésel de 2.2 litros bajo el capó, que entrega 200 HP y 450 Nm de torque, combinado con una transmisión automática de ocho velocidades para ofrecer comodidad y un excelente rendimiento en todos los rangos de RPM.

Con esta configuración, la nueva Ram Dakota cuenta con una resistencia y capacidad de sobra para remolcar hasta 3500 kg y transportar 1020 kg, con una caja de carga de 1210 litros. El compartimento de carga está revestido, cuenta con iluminación interior y una tercera luz de freno LED, además de ganchos de carga y una cubierta de lona. El portón trasero está amortiguado y cuenta con cerradura eléctrica.

El sistema de tracción es 4x4 Auto, que activa automáticamente el eje delantero según las condiciones de agarre, además de los modos 4x4 de reductora y 4x2. La selección del modo de conducción se realiza mediante una perilla giratoria ubicada en la consola central, cerca del selector de marchas tipo joystick, que regresa automáticamente a la posición P (Estacionamiento) si la Ram Dakota se apaga en modo de conducción.

Para garantizar la máxima capacidad todoterreno, la nueva Ram Dakota también cuenta con un bloqueo mecánico del diferencial trasero, que se activa mediante un botón en la consola central, y cuatro modos de conducción: Normal, Sport, Nieve y Arena/Lodo, que también se seleccionan mediante un control sobre el selector de conducción. La dirección asistida eléctricamente cuenta con tres niveles de peso (Ligero, Normal y Firme), que se pueden ajustar según las preferencias del conductor.

Como es de esperar de una Ram, ambas versiones de la nueva Dakota incluyen un completo paquete de equipamiento de serie, comenzando con un sistema de iluminación LED completo con faros dobles de proyección y luces antiniebla para curvas, además de luces traseras. En cuanto al sistema de iluminación, la versión Laramie cuenta con una barra de luces LED frontal que conecta los faros y muestra una animación al desbloquear o bloquear la camioneta. Otro detalle son las direccionales dinámicas, tanto delanteras como traseras, que complementan la estética moderna de la nueva camioneta.

Otras características comunes a ambas versiones incluyen un panel de instrumentos digital a color de 7 pulgadas y un centro multimedia de 12,3 con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, navegación a bordo, páginas todoterreno y un asistente virtual, con ambas pantallas colocadas una junto a la otra. El aire acondicionado es digital bizona, con salidas de aire para los asientos traseros, y se puede controlar a través del centro multimedia o con los controles físicos del panel de instrumentos. Cuenta con un cargador inductivo para smartphones con refrigeración integrada y un sistema de cámara de 540 grados que permite una vista tridimensional de la camioneta, con la opción de hacer la carrocería transparente para ver elementos que puedan estar bajo el piso de la nueva Ram Dakota.

RAM Dakota Laramie

En cuanto a tecnología para la seguridad de los ocupantes, la nueva Ram Dakota incluye de serie una completa lista de funciones de asistencia al conductor para las versiones Warlock y Laramie, incluyendo monitoreo de punto ciego, asistencia para mantenerse en el carril, control de crucero adaptativo con alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia y detección de peatones y ciclistas. La versión Laramie también incluye alerta de tráfico cruzado para vehículos que circulan marcha atrás.

En cuanto a seguridad, ambas versiones de la nueva Ram Dakota están equipadas con seis bolsas de aire, frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas y control de estabilidad con asistencia de arranque en pendientes y control de descenso. Para mayor comodidad del conductor, el freno de estacionamiento es electrónico, y cuenta con sensores de lluvia y crepusculares, además de un espejo retrovisor electrocrómico. Los espejos laterales tienen funciones de plegado eléctrico y desempañado.

En el interior, la nueva Dakota luce el lujo característico de una Ram, con paneles de puertas e instrumentos tapizados con tapicería premium y materiales suaves al tacto, asientos de cuero negro en la versión Warlock con el logo de la versión bordado en los respaldos delanteros y marrón en la Laramie. Los pilares interiores y el tapizado del techo en la versión Warlock también son negros, mientras que en la Laramie estos elementos son ligeros. Ambas versiones cuentan con controles eléctricos para los asientos delanteros, incluyendo soporte lumbar para el conductor, y un amplio compartimento portaobjetos con el logo de la marca grabado junto a la consola central de dos niveles. Además del compartimento superior, hay otro compartimento portaobjetos en la parte inferior, donde se encuentran tres puertos USB, dos de ellos tipo C para carga rápida, y una toma de 12 V. La guantera está iluminada y cuenta con una salida de aire acondicionado para enfriar.

Externamente, la versión Warlock se diferencia en su parrilla, parachoques trasero, protector inferior del parachoques delantero, carcasas de retrovisores e insignias con acabado oscurecido; llantas de aleación de 17 pulgadas con corte de diamante y neumáticos todoterreno 265/65; y, de la Rambar, la barra antivuelco exclusiva de Ram. La Laramie, por otro lado, presenta acabados cromados en la parrilla, insignias, carcasas de retrovisores, molduras inferiores de las ventanillas y manija del portón trasero, además de llantas de aleación de 18 pulgadas con corte de diamante y neumáticos 265/60. Los colores disponibles para ambas versiones son: Blanco Glaciar (perlado), Plata Knox y Gris Grafito (metálicos), y Negro Absoluto (sólido), mientras que el Terra Sunrise (metálico) es exclusivo de la Laramie.

La nueva Ram Dakota viene con una garantía de cinco años sin límite de kilometraje, siempre que se cumplan las condiciones descritas en el manual del propietario.