Honda anunció que comenzará a producir cuatriciclos en Argentina

Honda Motor de Argentina anuncia que a partir de marzo 2026 comenzará la producción cuatriciclos en su planta ubicada en la localidad de Campana , Provincia de Buenos Aires, como parte de su estrategia de liderazgo en el segmento.

El proyecto se enmarca en un mercado en crecimiento, impulsado por la demanda de soluciones de movilidad cada vez más versátiles, eficientes, y adaptables a diferentes demandas y usos.

En esta evolución, el cuatriciclo se constituye en un puente entre movilidad y productividad principalmente para ámbitos rurales donde se vuelve una herramienta de trabajo fundamental por su capacidad, máxima eficiencia y agilidad.

La nueva etapa de inversiones es otro hito industrial en los 48 años de historia de Honda en el país, reforzando su confianza y compromiso con la producción local, la generación de empleo, la sostenibilidad y la innovación en el sector.

La iniciativa contempla una inversión de más de USD 24 millones destinada al proyecto, con una nueva línea de producción exclusiva que se sumará a las tres líneas actuales de motocicletas.

Con este aporte, Honda tendrá una capacidad de producir 10 mil unidades de cuatriciclos al año, para lo cual se prevé un crecimiento de más del 10% en su dotación de personal.

El inicio de producción comenzará a mediados del próximo mes de marzo. Ubicada en un predio de 142 hectáreas, con 68.000 m2 cubiertos, la planta emplea más de 1000 colaboradores, y cuenta con tecnología de última generación que garantiza estándares internacionales de calidad y sostenibilidad, y en línea con el compromiso ambiental, la planta de Campana opera con abastecimiento de energía renovable.

De esta forma Honda mantiene su compromiso de expandir los negocios en Argentina, ofreciendo valor a sus clientes y contribuyendo al desarrollo económico y social de la región.