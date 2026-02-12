Honda invertirá más de US$ 24 millones para fabricar cuatriciclos en Argentina

Honda Motor de Argentina anunció que a partir de marzo de 2026 iniciará la producción de cuatriciclos en su planta ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires. El proyecto contempla una inversión superior a US$ 24 millones y marca la incorporación de una nueva línea exclusiva para este tipo de vehículos.

El primer modelo que se fabricará en el país será el TRX420FM, un cuatriciclo de diseño robusto orientado tanto a actividades recreativas como productivas, especialmente en entornos rurales donde este tipo de vehículos se consolidó como herramienta de trabajo por su versatilidad y eficiencia.

La compañía enmarca la decisión en un contexto de crecimiento del mercado, impulsado por una demanda creciente de soluciones de movilidad adaptables a distintos usos. En ese escenario, el cuatriciclo aparece como un vehículo que combina transporte y productividad, con aplicaciones en el sector agropecuario y otras actividades que requieren desplazamientos en terrenos complejos.

Planta Honda Campana 2 Cuarta línea de producción La inversión permitirá sumar una cuarta línea de producción a las tres ya existentes de motocicletas. Con esta ampliación, Honda proyecta alcanzar una capacidad de fabricación de 10.000 unidades anuales de cuatriciclos y prevé un incremento superior al 10% en su dotación de personal.

La planta de Campana cuenta con un predio de 142 hectáreas y 68.000 metros cuadrados cubiertos. Allí trabajan más de 1.000 empleados y se utilizan tecnologías que, según la empresa, cumplen con estándares internacionales de calidad y sostenibilidad. Además, el complejo industrial opera con abastecimiento de energía renovable, en línea con su estrategia ambiental.