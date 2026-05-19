Nueva Honda Grom 2026: la moto urbana de 125 cc se actualiza en Europa

Con más de 860.000 unidades vendidas a nivel mundial, la popular pocket bike de Honda llega a los concesionarios en junio con frenos asistidos por IMU.

Honda completó su extenso calendario de lanzamientos con la presentación de la MSX125 Grom 2026. Este modelo compacto y lúdico representa el cierre de un proceso de renovación que la marca japonesa inició a mediados del año pasado con la CB125F, período en el cual actualizó los colores de 18 modelos e incorporó mejoras tecnológicas como el embrague electrónico E-Clutch (programa DreamTech) en sus gamas de 500 cc y 750 cc.

La Grom mantiene intacta su fórmula de dimensiones contenidas, agilidad urbana y componentes de calidad, posicionándose como un éxito comercial global con más de 860.000 unidades vendidas desde su debut original en 2012.

Honda Grom Honda Grom Honda Diseño deportivo y nuevas opciones de color Para este año, las novedades de la MSX125 Grom se concentran en el plano estético, sumando tres esquemas de pintura que resaltan las líneas angulosas introducidas en el rediseño de la carrocería del año anterior:

Pearl Shining Black (Negro perlado)

Splendid Blue (Azul brillante)

Gayety Red (Rojo deportivo) El puesto de mando conserva el panel de instrumentos digital LCD de lectura clara, que integra velocímetro, cuentarrevoluciones, indicador de marcha engranada, reloj, nivel de combustible y dos medidores de viaje parciales.

Honda Grom Honda Grom Honda Mecánica eficiente y parte ciclo de nivel Debajo de su estructura compacta, la Grom 2026 mantiene los argumentos mecánicos que garantizan un costo operativo mínimo y una conducción divertida en el tránsito urbano: