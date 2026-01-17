RAM celebra 2025 con fuertes ventas y liderazgo entre las pick-ups de tamaño completo

El cierre del año pasado reflejó la preferencia de los brasileños por RAM . En 2025 , la única marca de pick-ups premium del país reiteró su liderazgo absoluto en el segmento de camionetas de tamaño completo, además de mantener la solidez de la Rampage en la categoría, todo ello engalanado con ocho premios ganados a lo largo del año.

“Las cifras demuestran el éxito de RAM en Brasil. El liderazgo de nuestras camionetas de tamaño completo y el éxito de la Rampage en la categoría demuestran la acertada estrategia de comercializar las camionetas más potentes y capaces de sus segmentos”, comenta Juliano Machado, director de Ram para Sudamérica.

En la categoría de camionetas pick-ups de tamaño completo, compuesta por los modelos 1500, 2500 y 3500, RAM mantuvo su liderazgo absoluto, con más de 3.200 unidades vendidas, lo que representa más del 56 % del mercado. La 3500, la camioneta pick-up más grande y potente de Brasil, lideró el segmento con más de 1.400 vehículos vendidos, convirtiéndose en la camioneta pick-up de tamaño completo más vendida del mercado.

En 2025 , RAM renovó su línea Heavy Duty con los nuevos modelos 2500 y 3500. Las camionetas pick-up más potentes de Brasil recibieron una actualización visual, además del nuevo motor Cummins 6.7 Turbodiésel de alto rendimiento con 436 HP y 1.458 Nm de torque, combinado con una nueva transmisión automática de 8 velocidades. Esta pareja se complementa con la 1500, que sigue siendo la camioneta pick-up más rápida del país, con una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 5,3 segundos.

Entre las camionetas compactas, la Rampage se superó una vez más, superando las 26.000 unidades vendidas (un aumento del 8% respecto a 2024) y logrando, por primera vez, el segundo puesto en la categoría. El año pasado también marcó una serie de novedades para la Rampage, incluyendo la llegada de ADAS L2+ y el lanzamiento de la edición especial R/T NFL. Disponible con el motor 2.2 Turbodiésel de 200 HP o el motor naftero 2.0 Hurricane 4 Turbo de 272 HP, el modelo sigue siendo la camioneta más potente y rápida fabricada en Sudamérica.

RAM Rampage RAM Rampage

Premios de RAM en Brasil

A lo largo de 2025, RAM ganó ocho premios de la industria, incluyendo su segundo triunfo consecutivo en "Os Eleitos" (Los Elegidos) de Quatro Rodas con el Rampage; el Sello de Mayor Valor de Reventa de Autoinforme con el 1500; y el Premio Lótus a la Mejor Camioneta Ligera. Durante este período, también se establecieron varias alianzas con embajadores de la marca, se participó en eventos (Festival de Interlagos, GAFFFF, Circuito Rancho Primavera y el Partido de la NFL en San Pablo) y se obtuvieron beneficios especiales para la Sociedad Ram, un programa exclusivo para clientes de la marca de ovejas de montaña. Entre otras actividades, se incluyó una expedición al Parque Nacional Aparados da Serra, acceso anticipado al Festival de la Churrascada en San Pablo, una visita al parque industrial Stellantis en Goiana (PE) y un viaje a Cumbuco-CE con clases de kitesurf.

La nueva RAM Dakota también acaparó atención, tanto en su primera aparición en suelo nacional en el Salón del Automóvil, como en la exclusiva RAM Dakota House, un evento gratuito para invitados de la marca, donde incluso fue posible probar la primera camioneta mediana en la historia de la marca desde su independencia en 2009. El modelo se lanzará en Brasil este año y ya fue revelado en las versiones Warlock y Laramie.

“A pesar de los diferentes desafíos regionales y globales, RAM logró resultados únicos y contundentes en 2025, demostrando nuestra fortaleza comercial en diferentes segmentos del mercado de camionetas pickup en Brasil. Este año, sin duda, será aún más prometedor para la marca, con su debut en la categoría de vehículos medianos con la increíble nueva Ram Dakota”, concluye Fernando Varela, Vicepresidente Sénior de Operaciones Comerciales de Stellantis en Brasil y de Vehículos Comerciales Ligeros (LCV) en Sudamérica.