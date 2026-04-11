RAM potencia su propuesta comercial en abril con financiación a tasa 0% para sus pick-ups

RAM refuerza su posicionamiento en el mercado argentino con una atractiva propuesta de financiación vigente durante el mes de abril.

RAM refuerza su posicionamiento en el mercado argentino con una atractiva propuesta de financiación vigente durante el mes de abril, diseñada para facilitar el acceso a toda su gama de pick-ups y vehículos comerciales, combinando tasas preferenciales, plazos extendidos y alternativas adaptadas a diferentes necesidades.

Cómo es la propuesta de financiación de RAM Durante este mes, la marca ofrece para todos sus modelos una promoción de tasa fija 0% a 12 meses, con un monto máximo de financiación de hasta $24.000.000, y una tasa fija 0% a 18 meses para financiar hasta $18.000.000, consolidando una de las propuestas más competitivas del segmento.

RAM Rampage 2026 RAM Rampage 2026 Como alternativa, RAM pone a disposición la línea de préstamos UVA, con tasa 0% a 12 meses y un monto financiable de hasta $30.000.000, además de la posibilidad de extender el plazo hasta 60 meses, bajo una tasa en abril del 12,9%, brindando mayor previsibilidad y flexibilidad financiera. Asimismo, se ofrecen otras opciones de financiación para todos los modelos, que permiten cubrir hasta el 80% del valor del vehículo.

En el caso de la RAM Dakota, la marca suma una financiación exclusiva, con la posibilidad de financiar hasta $30.000.000 a tasa fija 0% a 12 meses. Para quienes buscan plazos más extensos, el modelo también puede financiarse hasta 36 meses, con una tasa en abril del 27,9%, reforzando su atractivo en uno de los segmentos más dinámicos del mercado.