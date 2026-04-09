Nueva Ram Dakota 2026: potencia turbodiésel y más de 20 accesorios Mopar

Ram regresa al segmento de las pickups medianas con la nueva Dakota, equipada con un motor turbodiésel de 2.2 litros y un completo catálogo de personalización Mopar.

La marca del carnero marca un hito en su historia con el lanzamiento de la nueva Ram Dakota, su primera pickup de tamaño mediano desde la independencia de la firma en 2009. Este modelo llega para competir en uno de los segmentos más dinámicos de la región, combinando la robustez característica de Ram con una oferta de más de 20 accesorios originales desarrollados por Mopar bajo estándares globales de ingeniería y seguridad.

La Dakota 2026 se posiciona como una herramienta versátil, ideal tanto para el trabajo exigente como para el estilo de vida aventurero, respaldada por una garantía de 5 años.

Potencia y capacidad de carga Bajo el capó, la Ram Dakota incorpora un conjunto mecánico eficiente y de alto rendimiento, diseñado para el mercado latinoamericano:

Motor: Turbodiésel de 2.2 litros .

Rendimiento: Entrega 200 CV de potencia y un torque de 450 Nm .

Transmisión: Automática de ocho velocidades.

Capacidad de remolque: Alcanza los 3.500 kg (con enganche Mopar incluido).

Volumen de carga: La caja permite transportar hasta 1.020 kg en un volumen de 1.210 litros. RAM Dakota RAM Dakota RAM Personalización y Funcionalidad con Sello Mopar La nueva Dakota debuta con un catálogo de accesorios que potencian su utilidad y estética. Entre los elementos más destacados se encuentran:

Versatilidad en la caja: Un extensor de caja que funciona también como rampa para motocicletas , además de organizadores como cajas y bolsas de carga.

Tecnología y Confort: Estribos eléctricos que se despliegan automáticamente, cubierta de lona eléctrica con control remoto y sistema Tilt Down para mejorar la visibilidad al estacionar.

Estilo Ram: La icónica barra antivuelco Rambar (disponible en negro o cromo), umbrales de puerta iluminados y proyectores de logotipo en las puertas delanteras.

Protección: Alfombrillas con borde elevado para contener líquidos y suciedad, y pernos antirrobo para las ruedas y el auxilio. Ram Dakota Blue Shadow: un prototipo de exhibición Para celebrar el lanzamiento, Mopar presentó la Ram Dakota Blue Shadow, una versión especial basada en el acabado Warlock. Este modelo de exhibición luce el exclusivo color Azul Mopar y cuenta con: