Ram 2500 Emergency Response Vehicle 2027: la nueva camioneta apta para persecuciones

Ram responde al llamado de emergencia con un vehículo que soporta el uso intensivo en montaña y zonas rurales, sin perder la agilidad de un patrullero.

Ram ha marcado un hito en el segmento de vehículos especiales con la presentación de la Ram 2500 Emergency Response Vehicle 2027. Se trata de la primera y única camioneta de su categoría diseñada específicamente para agencias policiales y de rescate que requiere capacidad de persecución, superando con éxito las rigurosas pruebas de la Policía Estatal de Michigan (MSP).

Este modelo combina la robustez necesaria para tareas de servicio pesado con la agilidad requerida en situaciones de emergencia extrema, especialmente en entornos rurales, montañosos y terrenos mixtos donde otros vehículos de menor porte no pueden operar con la misma eficacia.

Ram 2500 Emergency Response Vehicle 2027 Ram 2500 Emergency Response Vehicle 2027 Ram Potencia y rendimiento bajo estándares policiales Para cumplir con los exigentes parámetros de aceleración y velocidad, Ram ha equipado a este vehículo con componentes de alto rendimiento probados en escenarios de estrés máximo:

Motorización: Utiliza el motor HEMI V8 de 6.4 litros , que entrega 410 CV y 429 lb-pie de torque.

Transmisión y Tracción: Cuenta con una caja automática TorqueFlite HD de ocho velocidades y una relación de eje mejorada de 4.10, optimizada para una entrega de potencia inmediata.

Aceleración: En las pruebas oficiales, registró un tiempo de 8,41 segundos para alcanzar los 60 mph y logró una velocidad máxima de 103 mph en apenas 0,45 millas.

Frenado y Dinámica: El vehículo completó satisfactoriamente 20 frenadas completas consecutivas de 60 a 0 mph y 32 vueltas en el circuito de Grattan Raceway sin fallos en sus componentes, superando incluso a competidores en términos de durabilidad de neumáticos. Equipamiento específico para servicios de emergencia La ingeniería de la Ram 2500 Emergency Response Vehicle no solo se enfocó en la velocidad, sino también en la funcionalidad operativa de las fuerzas del orden y equipos de rescate: