Rampage avanza un 18,5% e impulsa el crecimiento de RAM en el primer trimestre

La RAM Rampage sigue estando entre las más vendidas de su segmento e incorpora nuevas características en el modelo del año 2027.

RAM, la única marca de camionetas pick-up premium y exclusiva del mercado, continúa expandiendo su presencia en los concesionarios brasileños. Los resultados de ventas del primer trimestre de 2026 confirman este crecimiento, impulsado principalmente por la Rampage.

La primera camioneta pick-up de la marca, desarrollada y producida fuera de Norteamérica, superó las 6200 unidades vendidas desde principios de enero hasta finales de marzo de este año, lo que representa un crecimiento significativo del 18,5 % en comparación con el primer trimestre del año anterior. De cara a marzo de 2025, el crecimiento es aún mayor: la RAM Rampage registró un aumento del 20,9 % en las ventas durante el tercer mes de 2026.

Así es la RAM Rampage 2027 RAM Rampage 2026 RAM Rampage 2026 Para el modelo 2027, recientemente presentado, la principal novedad de la camioneta es el motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex. Disponible en las versiones Laramie y R/T, este motor mantiene su posición como el más potente de su categoría, con una potencia de 272 HP y un par motor de 400 Nm (40,8 kgfm), tanto con nafta como con etanol.

Además de la introducción del motor de combustible flexible, la Rampage también incorporó un sistema de memoria para el ajuste eléctrico del asiento del conductor. Esta característica viene de serie en las versiones R/T y Laramie, y es opcional en la Rebel, una versión equipada exclusivamente con el eficiente motor turbodiésel de 2.2 litros, que produce 200 HP y 450 Nm (45.9 kgfm) de torque.