Estas pick-ups de RAM tuvieron gran desempeño comercial en la región

La línea RAM "Heavy Duty" cuenta con las pick-ups más potentes y capaces de Brasil y el último mes lideró su segmento.

La línea RAM "Heavy Duty", que cuenta con las camionetas pick-up más potentes y capaces de Brasil, cerró el mes pasado en su lugar habitual: a la cabeza del segmento. En conjunto, los modelos 2500 y 3500 terminaron mayo por delante de las camionetas pickup de tamaño completo, acumulando casi el 50% de la cuota de mercado durante ese período.

Estas cifras reflejan el creciente número de premios para la línea Heavy Duty, que este año ya ha ganado el premio Lótus de la revista Frota & Cia en dos categorías, además de ganar el premio al Mejor Valor de Reventa de Quatro Rodas con el modelo 3500.

El sólido desempeño continúa con la Rampage, la segunda en la lista de las más vendidas del segmento, con más del 22 % de cuota de mercado en lo que va del año, un aumento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

RAM Rampage RAM Rampage El éxito de la RAM Rampage Además del aumento de la cuota de mercado con respecto al año pasado, la primera camioneta RAM desarrollada y producida fuera de Norteamérica ya ha superado las 10 000 unidades vendidas. En marzo de este año, el modelo 2027 vio la llegada de una nueva versión de combustible flexible del aclamado motor 2.0 Turbo Hurricane 4 de 272 HP para las versiones Laramie y R/T, ampliando las opciones de los clientes al repostar.