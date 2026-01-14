Furor por el nuevo SUV de Volkswagen: finalizó 2025 con casi 50.000 patentamientos

El nuevo Volkswagen Tera cerró 2025 con la misma intensidad con la que empezó el año: a lo grande. Con solo siete meses en el mercado, el modelo cerró diciembre con 10.449 unidades matriculadas, lo que lo convirtió en el segundo SUV y el segundo turismo más vendido del último mes de 2025, solo por detrás del T-Cross.

En diciembre, el nuevo Tera mantuvo su crecimiento, cerrando el año con broche de oro. Con este resultado, el modelo cerró 2025 con 48.143 matriculaciones, una cifra que lo convirtió en el SUV más vendido de su segmento en Brasil , incluso con solo siete meses de ventas en el último año, desde que comenzaron las ventas en junio. En comparación con sus dos principales competidores, el Tera registró un 8,4 % más de ventas que el segundo modelo y un 148,8 % más que el tercer modelo más vendido de su categoría.

Desde el principio, conocimos el potencial del nuevo Tera , ya que reúne todo lo que el cliente busca: diseño, innovación, tecnología, seguridad, rendimiento y calidad. Por eso, el modelo siempre se ha considerado un nuevo icono del pop.

"Un icono se construye a partir de su rendimiento en el mercado, pero eso es precisamente lo que el Tera ha demostrado desde su debut. Tras un inicio de ventas excepcional, con 12.000 pedidos en menos de una hora en el evento de Puertas Abiertas, el SUV se ha consolidado como una fuerza en el mercado, y las ventas crecen cada mes. Por lo tanto, las expectativas para 2026 son las mejores posibles", afirmó Fernando Silva, vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen Brasil .

Desarrollado íntegramente en Brasil, el nuevo Tera marca una nueva era para Volkswagen . Fabricado en Taubaté (SP), este SUV ha llevado a la histórica fábrica, que celebrará su 50.º aniversario en 2026, a un avanzado proceso de modernización. Solo en 2025, el Tera requirió 3.230 millones de reales en compras de piezas y cuenta con 241 proveedores, mientras que Volkswagen do Brasil cuenta con 414. Por lo tanto, el 58 % de estas empresas son proveedoras del Nuevo Tera.

Debido a la fabricación de este modelo, parte de la producción de Polo Track en la planta de Taubaté (SP) se trasladó a la fábrica de Anchieta (SP), la primera planta de la compañía fuera de Alemania. El nuevo Tera generó 260 nuevos empleos directos en Taubaté, de los cuales el 40% fueron mujeres, además de aproximadamente 2600 empleos indirectos en la cadena de suministro.

Los premios del Volkswagen Tera

Con casi 50 mil unidades vendidas en sus primeros siete meses en el mercado, el nuevo Tera conquistó a los brasileños por su paquete integral en todas las versiones, diseño moderno y recursos de seguridad a bordo, valiendo al modelo la máxima calificación de seguridad de Latin NCAP, con cinco estrellas.

La prensa especializada corroboró el éxito del vehículo entre el público, otorgándole importantes premios a lo largo de 2025. Entre los premios más destacados, el Tera ganó los premios "Qual Comprar" de la revista Autoesporte, "Melhor Compra" de la revista Quatro Rodas y "Destaque do Ano" en los Premios UOL Carros.

Con un sólido desempeño y el reconocimiento de la prensa y los consumidores, el nuevo Tera comienza 2026 como una pieza clave en la estrategia de Volkswagen para el mercado brasileño. La marca seguirá invirtiendo en tecnología, conectividad y seguridad, reafirmando su compromiso de ofrecer soluciones que satisfagan las expectativas y necesidades de sus clientes.