Volkswagen Tera elegido Auto del año 2026 en Argentina

Por sexto año consecutivo, el Grupo Premia entregó el galardón más prestigioso de la industria.

Al igual que en los últimos cinco años, el Grupo Premia eligió el Auto del Año. Esta vez, el galardonado fue el Volkswagen Tera, que fue el más votado por el jurado

Es la segunda vez consecutiva que un modelo producido en Brasil logra el galardón de Premia. Antes lo habían obtenido los Peugeot 208, Volkswagen Taos y Ford Ranger (fabricados en Argentina), la Ford Maverick (importada de México) y el Renault Kardian (el otro brasileño).

El modelo de Volkswagen logró 51 unidades y fue seguido por los Kia K3, con 39 puntos; Renault Koleos, con 32; Nissan Kicks y Fiat Titano, ambos con 27; Ford Everest, con 26, y BAIC BJ30, con 23.

Volkswagen Tera Los finalistas fueron elegidos a fines del año pasado entre todos los lanzamientos de 2025, sin contar rediseños, animaciones de gama o modelos en preventa.

Para la elección, cada jurado debía repartir 25 puntos entre los siete finalistas, con la particularidad de no otorgar más de 10 a ninguno y al menos uno a cada uno.