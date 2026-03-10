Nuevo Citroën C5 Aircross: la apuesta al "Aerodesign" para maximizar la eficiencia

Citroën revoluciona el mercado SUV con el C5 Aircross y su concepto Aerodesign, logrando aumentar la autonomía eléctrica solo con mejoras en su carrocería.

Citroën presentó el nuevo C5 Aircross, un modelo que busca romper con la tendencia de los SUV masivos y pesados a través de su nueva filosofía Aerodesign. Este enfoque combina una estética musculosa con una silueta esbelta, diseñada íntegramente para optimizar el flujo de aire y mejorar el rendimiento energético del vehículo.

Nuevo Citroën C5 Aircross Nuevo Citroën C5 Aircross Citroën Ingeniería aerodinámica y autonomía El trabajo realizado en el túnel de viento permitió alcanzar un coeficiente aerodinámico SCx de 0,75, una cifra destacada para su segmento. Esta optimización técnica no es solo visual, sino que tiene un impacto directo en las prestaciones:

Autonomía eléctrica: Gracias a las soluciones aerodinámicas integradas, el vehículo suma 30 kilómetros extra de autonomía en modo eléctrico.

Reducción de resistencia: El capó inclinado y las líneas de tensión fluidas minimizan la resistencia al avance, mejorando la eficiencia general.

Diseño inteligente: En la parte trasera, los estilistas inclinaron ligeramente la línea de techo e incorporaron deflectores y tomas de aire específicas para gestionar las turbulencias sin sacrificar el espacio interior. Nuevo Citroën C5 Aircross Nuevo Citroën C5 Aircross Citroën Confort y presencia en ruta A pesar de su enfoque en la eficiencia técnica, el C5 Aircross mantiene el confort como su pilar fundamental. El habitáculo fue diseñado para ofrecer una experiencia premium, maximizando el bienestar de los ocupantes en viajes de larga distancia.

La silueta se caracteriza por una línea de un solo trazo que une la parrilla con el portón trasero, otorgándole una presencia sólida y dinámica en la ruta.