Ford mejoró uno de sus SUV: más autonomía y mejoras en tecnología

Ford anuncia importantes mejoras en el Puma y el Puma Gen-E totalmente eléctrico , que incorporan tecnologías de vanguardia, mayor eficiencia y un diseño aún más cuidado en los populares SUV compactos de la marca.

Las versiones actualizadas se apoyan en las cualidades que convirtieron al Ford Puma en el vehículo más vendido de Ford en Europa en 2025 , y al Ford Puma Gen-E en el eléctrico más vendido en el Reino Unido en lo que va de 2026.

“El éxito del Ford Puma y del Ford Puma Gen-E en toda Europa demuestra que hemos dado con la fórmula adecuada”, señala Christian Weingaertner, director general de Turismos de Ford Europa . “Ahora añadimos aún más valor con tecnologías avanzadas como BlueCruise , acercando la conducción sin manos en el volante por autopista a un público más amplio dentro del segmento de los vehículos compactos”.

El Ford Puma Gen-E, presentado en 2024, destacó desde su lanzamiento por su eficiencia, con un consumo homologado de 13,1 kWh/100 km y hasta 523 km urbanos de autonomía eléctrica con una sola carga completa.

El nuevo Ford Puma mejora su autonomía e incorpora la tecnología de conducción sin manos en el volante BlueCruise

Gracias a una batería optimizada, la autonomía aumenta ahora hasta 572 km urbanos (según ciclo WLTP), lo que facilita viajes más largos y varios días de uso urbano sin necesidad de recargar.

Tanto el Ford Puma como el Ford Puma Gen-E incorporan ahora Ford BlueCruise, el sistema de conducción sin manos en el volante, vista en la carretera, homologado para su uso por autopista. Disponible por primera vez en el modelo más compacto de la gama, este avanzado sistema de asistencia al conductor permite circular sin sujetar el volante por las autopistas y autovías habilitadas, siempre manteniendo la atención en la carretera.

BlueCruise fue el primer sistema de estas características en obtener la homologación para su uso en Europa en 2023, con el SUV eléctrico Mustang Mach-E. Desde entonces, ha sido autorizado en 16 mercados europeos, lo que permite su uso en más de 135.000 kilómetros de autopistas designadas -denominadas Blue Zones- y facilita desplazamientos por varios países europeos.

Ford ofrece distintas modalidades para usar BlueCruise. Los clientes pueden optar por una compra única que permite utilizar el sistema sin pagos adicionales durante varios años, o elegir planes mensuales o anuales según sus necesidades. Además, todos los Ford Puma compatibles con BlueCruise incluyen un período de prueba de tres meses.

Más equipamiento y nuevas opciones de personalización para el Ford Puma

El Ford Puma actualizado incorpora también mejoras en el sistema de sonido B&O Premium. De serie en los acabados Ford Puma ST-Line X, Ford Puma ST Powershift y Ford Puma Gen-E Premium, la potencia aumenta hasta 650 W e incorpora altavoces de mayor rendimiento en las puertas delanteras para ofrecer una calidad sonora superior.

La conectividad premium , está ahora disponible en toda la gama del Ford Puma, permitiendo acceder a servicios de entretenimiento en línea, juegos y funciones de karaoke directamente desde la pantalla del vehículo. También se ofrece navegación conectada , que utiliza datos en la nube para optimizar rutas y evitar retenciones.

Características del Ford Puma

Exteriormente, la BlueCruise Edition destaca por el exclusivo color Azul Vapor, llantas de aleación de 18 pulgadas en acabado negro y techo y carcasas de los retrovisores en contraste negro. En el interior, incorpora detalles específicos en tono Azul Nordic y tapicería con inserciones distintivas.

Además, incluye conectividad premium y navegación conectada sin coste adicional de suscripción, así como el sistema de sonido B&O Premium mejorado. Los nuevos Ford Puma y Ford Puma Gen-E ya están disponibles para pedidos.