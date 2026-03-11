RAM presenta las Rampage, 1500, 2500 y 3500 con blindaje certificado

RAM anuncia el lanzamiento de su blindaje certificado, disponible para las pick-up Rampage 1500, 2500 y 3500. El servicio mantiene la garantía de 3 años de los modelos y cuenta con un proceso de blindaje de nivel III-A, lo que garantiza protección y seguridad contra disparos de pistolas y subfusiles de 9 mm, así como de revólveres calibre 44.

El cliente puede adquirir un vehículo preblindado del inventario del concesionario o elegir blindar una camioneta nueva o usada (con fibra de aramida, vidrio antibalas y acero balístico) directamente con un concesionario RAM autorizado. En el caso de vehículos usados, deben someterse a una evaluación previa antes de ser enviados al proceso de blindaje en una de las empresas asociadas autorizadas.

El Blindaje Certificado de RAM refuerza los pilares de la marca: resistencia, capacidad, lujo y tecnología, y es el resultado de una alianza con cuatro de las empresas de blindaje líderes del país, con más de 10 años de experiencia en el mercado: Avallon, Evolution, Hi-Tech y Totality. Las cuatro empresas de blindaje son miembros de la Asociación Brasileña de Blindaje (Abrablin), lo que fortalece su presencia en el sector brasileño.

Para obtener la aprobación, las empresas asociadas debían cumplir 43 criterios exigidos por el equipo de ingeniería de Stellantis. Otro requisito era la certificación de Bureau Veritas e ISO 9001, que garantizan procesos confiables, calidad y estándares reconocidos internacionalmente. Los servicios están disponibles en todo Brasil a través de las empresas asociadas homologadas, lo que ofrece una mayor protección a los clientes para que siempre estén seguros en los diversos usos de sus camionetas.

Una vez blindado, los sistemas del vehículo que no se alteren directamente durante el proceso están cubiertos por la garantía RAM . Los sistemas alterados o modificados durante el blindaje, como el mecanismo de las ventanas, quedan cubiertos por la garantía de 5 años de la empresa blindadora. Si el blindaje no se realiza en uno de los socios autorizados (Avallon, Evolution, Hi-Tech y Totality), el vehículo (nuevo o usado) perderá la garantía de fábrica.

Otro punto a destacar del Blindaje Certificado de RAM es la recalibración certificada del sistema ADAS, un proceso que mantiene todas las funciones de seguridad en los mismos estándares de fábrica después del blindaje, ya que las empresas certificadas cuentan con todo el equipo y experiencia para recalibrar el sistema y garantizar la instalación del blindaje sin comprometer sus prestaciones.

Condiciones especiales para clientes RAM

Los clientes de RAM pueden solicitar el financiamiento completo de su camioneta con blindaje aprobado a través de Stellantis Financiamentos, directamente en los concesionarios autorizados, al momento de la compra del vehículo. Es importante tener en cuenta que el financiamiento solo es válido para vehículos nuevos y para el servicio realizado por empresas de blindaje aprobadas.

Quienes opten por adquirir los Rampage, 1500, 2500 y 3500 encontrarán unidades ya disponibles en los concesionarios. Si el cliente solicita el blindaje del vehículo, el proceso puede tardar un promedio de 30 días, incluso hasta 45 días hábiles, a partir de la autorización del Ejército Brasileño. El plazo puede variar según la región de entrega del vehículo. En caso de blindaje personalizado, el cliente puede recibir el vehículo blindado en el mismo concesionario donde solicitó el servicio.

Además, los clientes que adquieran los modelos Rampage 1500, 2500 y 3500 y contraten el servicio de blindaje con uno de los socios autorizados antes del 11 de mayo de 2026, recibirán los primeros 3 servicios de mantenimiento sin costo. Los clientes que adquieran camionetas ya blindadas del inventario del concesionario no serán elegibles.