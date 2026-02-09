Peugeot presenta el nuevo color Blue Obsesion para los modelos 208 y 2008

Peugeot alcanzó el quinto lugar en el ranking de marcas del mercado argentino, con una participación del 8,4 % de market share.

En continuidad con los exitosos lanzamientos de los nuevos Peugeot 3008, 5008 y 408, la marca continúa renovando y enriqueciendo su portafolio en la Argentina con la incorporación de un nuevo color a la gama de los Peugeot 208 y 2008. Se trata de Blue Obsesion, una tonalidad que refuerza el carácter moderno, dinámico y tecnológico que define al diseño de Peugeot.

Este anuncio se da en un contexto de sólido desempeño comercial para la marca en el inicio del año. Peugeot alcanzó el quinto lugar en el ranking de marcas del mercado argentino, con una participación del 8,4 % de market share, consolidando su presencia entre los principales actores de la industria automotriz local.

En este escenario, el Peugeot 208 reafirmó su protagonismo al consolidarse en el podio del segmento B-Hatch y alcanzar la tercera posición en el ranking general del mercado argentino, posicionándose como uno de los modelos más elegidos por los clientes. Por su parte, el Peugeot 2008 se ubicó en el podio del segmento B-SUV, fortaleciendo la presencia de la marca en uno de los segmentos de mayor crecimiento.

Disponibilidad de los nuevos Peugeot 208 y 2008 El nuevo Blue Obsesion estará disponible en el Peugeot 2008 en toda su gama, mientras que en el Peugeot 208 se ofrecerá en las versiones Allure y GT, aportando una alternativa estética distintiva que realza el diseño y la personalidad de ambos modelos. Los clientes podrán encontrar el Peugeot 208 con Blue Obsesion a partir de este mes, mientras que el Peugeot 2008 estará disponible con este color desde marzo.