Peugeot anunció novedades para la línea 2026 de 208 y 2008

Los modelos más vendidos de Peugeot en la región para el segmento B sumarán un nuevo color para la línea 2026.

Peugeot anuncia el nuevo color Azul Obsesión para los modelos 208 y 2008 de la línea 2026. Presentado en noviembre en el Salón Internacional del Automóvil de San Pablo en el Peugeot 3008, y con gran aceptación entre el público, este color ya forma parte de su catálogo.

El tono, que varía entre azul y verde según la luz, realza las líneas de diseño de cada modelo y refuerza la presencia y sofisticación de la marca en el mundo del automóvil. Con la incorporación de este nuevo color, Peugeot ofrece seis opciones de color a sus clientes (la disponibilidad puede variar según la versión y el modelo).

“La proximidad al público es esencial para identificar necesidades y preferencias. Gracias a la acogida positiva en el Salón del Automóvil, decidimos ampliar nuestro portafolio. El color Azul Obsesión combina estilo y tecnología en el diseño de la línea 2026”, afirma Fabiana Figueiredo, directora de Peugeot en Sudamérica.

Peugeot 208 (1) Características del Peugeot 208 El Peugeot 208 es el único hatchback compacto con techo panorámico, incluso en su versión básica, y cuenta con cuatro versiones en la gama 2026: Style MT, Active T200 AT, Allure T200 AT y GT Hybrid T200 AT. El GT Hybrid T200 AT, el tope de gama, incorpora un alerón trasero, retrovisores negros brillantes y llantas de aleación de 17 pulgadas con corte de diamante que le confieren un diseño más deportivo.

El Peugeot 2008 cuenta actualmente con tres versiones disponibles: el Active T200 AT, el Allure T200 AT y el tope de gama, el GT Hybrid T200 AT, que debutó en septiembre del año pasado y, junto con el 208, inauguró el sistema MHEV de la marca. Con una robusta construcción en su versión híbrida, el modelo combina acabados bitono con un techo solar panorámico, llantas Karakov de 17 pulgadas con corte de diamante y las características garras de león.