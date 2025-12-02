El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que noviembre y diciembre son históricamente los meses más bajos del año.

El Peugeot 208 lideró las ventas: qué autos fueron los más patentados de noviembre de 2025.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante noviembre de 2025 se patentaron 34.905 autos. Esta cifra representa una caída del 3,6% en la comparación interanual, dado que en noviembre de 2024 se habían registrado 36.220 vehículos.

La baja es aún más pronunciada si se la compara con el mes de octubre, donde la caída asciende al 33,2% respecto a las 52.259 unidades registradas en el mes anterior.

No obstante, el sector mantiene un balance positivo en el acumulado anual. En los once meses de 2025 se patentaron 587.666 unidades, lo que significa un crecimiento del 49,7% frente a las 392.450 unidades registradas en el mismo período de 2024.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, evaluó los resultados: “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número, recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año.”