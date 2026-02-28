Leapmotor acelera su expansión en Europa con el rápido crecimiento de su Red de Concesionarios y Talleres
Leapmotor está reforzando su presencia en toda Europa, ampliando rápidamente su Red de Concesionarios y Servicios Oficiales dentro del ecosistema Stellantis, respaldada por unas sólidas ventas y una cartera de productos altamente competitiva.
Impulsada por unos exitosos resultados comerciales Leapmotor está experimentando un fuerte y acelerado impulso entre inversores, socios y concesionarios. Las cifras de matriculaciones y entregas de Leapmotor tienen como protagonistas al T03, su automóvil urbano totalmente eléctrico, y el C10, un SUV del segmento D disponible en versiones totalmente eléctricas e híbridas y están respaldadas por el exitoso lanzamiento del Leapmotor B10, un SUV del segmento C totalmente eléctrico, así como por una atractiva cartera de próximas novedades, entre las que se incluyen el B10 Hybrid EV con extensor de autonomía, el hatchback B05 BEV y el crossover totalmente eléctrico B03X.
Este impulso se refleja en los resultados de ventas de Leapmotor en Europa durante el último trimestre de 2025, con más de 17 000 vehículos (frente a las aproximadamente 1300 unidades del mismo periodo de 2024) y una cuota de mercado de turismos eléctricos superior al 2 % (BEV PC EU29). Este volumen se ve respaldado por la rápida expansión de la presencia comercial y posventa, los precios competitivos y la sólida adaptación del producto al mercado en los principales mercados europeos.
Expansión de Leapmotor en Europa
En 2025, Leapmotor reforzó aún más su expansión estratégica en el Viejo Continente al entrar en nuevos países, entre ellos Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
Leapmotor ya ha conseguido más de 800 puntos de venta y servicio en Europa, duplicando el tamaño de la red con respecto a 2024, lo que supone un hito importante en el despliegue de su red europea de concesionarios y talleres de reparación. Esta rápida expansión pone de relieve la gran confianza de los concesionarios asociados y subraya el atractivo de la propuesta de valor de Leapmotor.
El crecimiento de la red de concesionarios permite a Leapmotor reforzar la comodidad de los clientes al aprovechar la amplia red minorista y de servicios de Stellantis en Europa, lo que garantiza que la mayoría de los clientes puedan acceder a la venta y al servicio posventa en menos de 25 minutos en automóvil.
Esta proximidad es una ventaja estratégica deliberada de Leapmotor para generar confianza, mejorar la capacidad de respuesta del servicio y eliminar las barreras comunes asociadas a las marcas chinas emergentes de vehículos eléctricos. Al integrarse en el amplio y consolidado ecosistema de concesionarios de Stellantis, Leapmotor puede ofrecer un nivel de accesibilidad y tranquilidad que rivaliza con el de los fabricantes de automóviles más arraigados.
Con una sólida base industrial y comercial, lanzamientos competitivos y productos en camino, y el respaldo estratégico de Stellantis, Leapmotor está bien posicionada para alcanzar su objetivo de volumen de ventas en Europa en 2026 y desempeñar un papel clave en la transición de la región hacia una movilidad sostenible y accesible.