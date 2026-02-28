Leapmotor acelera su expansión en Europa con el rápido crecimiento de su Red de Concesionarios y Talleres

Leapmotor está reforzando su presencia en toda Europa, ampliando rápidamente su Red de Concesionarios y Servicios Oficiales dentro del ecosistema Stellantis, respaldada por unas sólidas ventas y una cartera de productos altamente competitiva.

Impulsada por unos exitosos resultados comerciales Leapmotor está experimentando un fuerte y acelerado impulso entre inversores, socios y concesionarios. Las cifras de matriculaciones y entregas de Leapmotor tienen como protagonistas al T03, su automóvil urbano totalmente eléctrico, y el C10, un SUV del segmento D disponible en versiones totalmente eléctricas e híbridas y están respaldadas por el exitoso lanzamiento del Leapmotor B10 , un SUV del segmento C totalmente eléctrico, así como por una atractiva cartera de próximas novedades, entre las que se incluyen el B10 Hybrid EV con extensor de autonomía, el hatchback B05 BEV y el crossover totalmente eléctrico B03X.

Este impulso se refleja en los resultados de ventas de Leapmotor en Europa durante el último trimestre de 2025 , con más de 17 000 vehículos (frente a las aproximadamente 1300 unidades del mismo periodo de 2024) y una cuota de mercado de turismos eléctricos superior al 2 % (BEV PC EU29). Este volumen se ve respaldado por la rápida expansión de la presencia comercial y posventa, los precios competitivos y la sólida adaptación del producto al mercado en los principales mercados europeos.

En 2025 , Leapmotor reforzó aún más su expansión estratégica en el Viejo Continente al entrar en nuevos países, entre ellos Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.

Leapmotor ya ha conseguido más de 800 puntos de venta y servicio en Europa, duplicando el tamaño de la red con respecto a 2024, lo que supone un hito importante en el despliegue de su red europea de concesionarios y talleres de reparación. Esta rápida expansión pone de relieve la gran confianza de los concesionarios asociados y subraya el atractivo de la propuesta de valor de Leapmotor.

El crecimiento de la red de concesionarios permite a Leapmotor reforzar la comodidad de los clientes al aprovechar la amplia red minorista y de servicios de Stellantis en Europa, lo que garantiza que la mayoría de los clientes puedan acceder a la venta y al servicio posventa en menos de 25 minutos en automóvil.

Esta proximidad es una ventaja estratégica deliberada de Leapmotor para generar confianza, mejorar la capacidad de respuesta del servicio y eliminar las barreras comunes asociadas a las marcas chinas emergentes de vehículos eléctricos. Al integrarse en el amplio y consolidado ecosistema de concesionarios de Stellantis, Leapmotor puede ofrecer un nivel de accesibilidad y tranquilidad que rivaliza con el de los fabricantes de automóviles más arraigados.

Con una sólida base industrial y comercial, lanzamientos competitivos y productos en camino, y el respaldo estratégico de Stellantis, Leapmotor está bien posicionada para alcanzar su objetivo de volumen de ventas en Europa en 2026 y desempeñar un papel clave en la transición de la región hacia una movilidad sostenible y accesible.