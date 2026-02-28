Mercedes-Benz Vans 2026: ediciones especiales por los 130 años de su primera furgoneta

En 1896, Carl Benz revolucionó el transporte al presentar la primera furgoneta del mundo, combinando el chasis de su velocípedo con un compartimento de carga cúbico. Este hito transformó al primer auto de producción en serie en el primer vehículo comercial ligero de la historia.

Para conmemorar este 130° aniversario a inicios de 2026, Mercedes-Benz Vans lanza ediciones especiales de sus modelos más emblemáticos: la Vito y la Sprinter .

Las nuevas versiones están diseñadas para maximizar la rentabilidad y la funcionalidad, integrando equipamiento que suele ser opcional de forma estándar. Estas ediciones están disponibles tanto para motores de combustión como para sus variantes eléctricas.

La oferta de ediciones especiales de Mercedes -Benz Vans para 2026 incluye la Edición Vito BASE , disponible con potencias de 102 CV y 136 CV , que incorpora piso de madera, integración con smartphones y tanque de 70 litros desde 32.590,67 €. Por su parte, la Edición eVito BASE suma navegación y carga rápida de 80 kW con un precio inicial de 38.230,04 €.

En el segmento mayor, la Edición Sprinter BASE ofrece motores de 114 CV y 150 CV con paquete de espacio de carga desde 35.614,32 €, mientras que la Edición BASE de eSprinter se presenta con potencias de hasta 204 CV y diversas capacidades de batería, partiendo desde los 40.242,29 €.

Este aniversario de los vehículos comerciales se integra en una celebración mayor: los 140 años de Mercedes-Benz. Desde la patente del primer automóvil en 1886, la marca ha liderado la industria con innovaciones que hoy se reflejan en modelos eléctricos inteligentes y vehículos de alta gama como el GLC, el CLA y la nueva Clase S.

Para festejar este legado, la compañía inició una travesía mundial denominada "140 años. 140 lugares". Tres unidades de la nueva Clase S recorren seis continentes, visitando puntos históricos que resaltan el espíritu pionero de la marca. Este viaje transcontinental concluirá en octubre de 2026 en Stuttgart, cuna de la automotriz.