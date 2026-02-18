Alpine no duerme: votan una modificación que afecta al motor Mercedes

La Fórmula 1 atraviesa su primera gran controversia técnica de la era 2026 y Alpine observa con atención. La FIA activó un proceso de votación para modificar la forma en que se mide la relación de compresión de los motores, un punto que involucra directamente a Mercedes , proveedor de la escudería francesa.

El reglamento 2026 fija una relación de compresión de 16:1, inferior al 18:1 utilizado en temporadas anteriores. Hasta ahora, esa cifra se verificaba en frío, con el motor apagado y a temperatura ambiente, sin considerar cómo cambian los materiales cuando la unidad funciona bajo exigencia real en pista.

Esa diferencia entre medición estática y comportamiento dinámico es el núcleo del debate. Algunos fabricantes sostienen que el actual procedimiento podría permitir interpretaciones técnicas que generen una ventaja de rendimiento sin vulnerar formalmente la norma.

El tema será debatido en la Comisión de F1 que se reunirá en Baréin. Sin embargo, la votación formal no está fijada para ese mismo día: los cinco fabricantes de unidades de potencia disponen de un plazo de diez días para emitir su decisión de manera remota.

Además de Mercedes , participan Ferrari, Audi, Red Bull Ford y Honda. Para que la modificación prospere se necesita una mayoría cualificada de al menos cuatro fabricantes, junto con el respaldo de la FIA y la FOM.

En su comunicado oficial, la FIA señaló: "Durante las últimas semanas y meses, la FIA y los fabricantes de unidades de potencia han desarrollado de manera colaborativa una metodología para cuantificar cómo cambia la relación de compresión desde las condiciones ambientales hasta las condiciones de funcionamiento".

Y agregó: "Tras la validación de este enfoque, se ha presentado una propuesta según la cual, a partir del 1 de agosto de 2026, el cumplimiento del límite de la relación de compresión deberá demostrarse no solo en condiciones ambientales, sino también a una temperatura de funcionamiento representativa de 130°C".

motor mercedes Continúa el debate por el motor Mercedes para la Fórmula 1 2026. X @MercedesF1_Hub

También precisó: "La votación ha sido presentada a los fabricantes de unidades de potencia, y se espera que su resultado se dé a conocer en los próximos 10 días y sea comunicado en su debido momento. Como ocurre con todos los cambios reglamentarios de la Fórmula 1, cualquier enmienda permanece sujeta a la aprobación final del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA".

Por qué el motor Mercedes está bajo la lupa

La controversia surge a partir de una solución técnica implementada en el Mercedes-AMG F1 M17 E Performance. Según trascendió, el diseño incorporaría una microcámara en la culata que permite cumplir con la relación 16:1 en frío, pero modificar su comportamiento cuando el motor alcanza altas temperaturas.

El punto sensible es la interpretación de la exigencia reglamentaria que establece que el motor debe respetar los límites en todo momento durante la actividad en pista. Los fabricantes que cuestionan el sistema consideran que la verificación en caliente debería replicar con mayor precisión las condiciones reales de uso.

Mercedes defendió la legalidad de su unidad tras someterla a controles técnicos en caliente. De acuerdo con la información difundida, el motor fue llevado a 115°C y posteriormente medido cuando descendió a unos 95°C, permaneciendo dentro de las tolerancias permitidas.

Alpine, atento al impacto deportivo

La definición es especialmente relevante para Alpine, que montará motor Mercedes en esta nueva etapa reglamentaria. Si la votación introduce una prueba obligatoria a 130°C desde el 1 de agosto de 2026, el fabricante alemán podría verse obligado a realizar ajustes técnicos en plena temporada.

Desde Williams, equipo cliente de Mercedes, su director James Vowles relativizó la controversia: "Creo que probablemente haya un malentendido sobre lo importante que es. Estoy seguro de que habrá una resolución. Para mí, francamente, es solo ruido, y supongo que desaparecerá en las próximas 48 horas. Entiendo por qué todo el mundo se ha centrado en ello, pero no diría que sea un tema tan importante en esta carrera por el campeonato".

Vowles El "Tío James" opinó sobre la controversia por los motores Mercedes en la Fórmula 1 2026. Instagram @williamsracing

Red Bull pide claridad en la nueva era

En contraste, Red Bull considera que la prioridad es eliminar cualquier zona gris del reglamento antes de que la temporada avance. Laurent Mekies sostuvo: "No creemos que sea ruido, creemos que debemos tener claridad. No nos estresa si va a la izquierda o si va a la derecha, pero debemos tener claridad sobre lo que podemos y lo que no podemos hacer.

"Es cierto que aún es pronto, pero muy pronto llegaremos a un punto en el que cualquier ventaja competitiva, por pequeña que sea, marcará la diferencia, por lo que lo que queremos es claridad y estoy de acuerdo con James en que esperamos conseguir esa claridad muy pronto".

Una decisión que puede marcar el rumbo de 2026

La FIA intenta cerrar la polémica antes de que el campeonato arranque en Australia y evitar que la nueva era se inaugure con protestas formales. Aunque la solución de Mercedes fue considerada legal bajo los controles actuales, la votación definirá si ese criterio se mantiene o si el reglamento se ajusta para endurecer las verificaciones térmicas.

Para Alpine, la resolución no es menor: su competitividad dependerá en buena medida del rendimiento del motor Mercedes. En un contexto donde cada detalle técnico puede inclinar la balanza, la interpretación del reglamento será determinante.