Qué tan legal es el motor Mercedes que usará Alpine en la Fórmula 1: "Está muy claro"

En medio de las especulaciones técnicas, Mercedes salió a respaldar la legalidad de sus motores para la temporada 2026.

Las pruebas comunitarias de la Fórmula 1 en Barcelona reavivaron la polémica por posibles ventajas técnicas en los motores. El tema no le es esquivo a Alpine, el equipo de Franco Colapinto, que esta temporada utilizará unidades de potencia Mercedes, quedando directamente involucrado en el debate reglamentario.

Ante los rumores de un posible “truco” en los motores, Christian Horner fue contundente al defender el trabajo de los equipos. “La Fórmula 1 se trata de llevar los límites al extremo. Se trata de cómo interpretás el reglamento. Siempre fue así y siempre lo será”, explicó el exjefe de Red Bull, al remarcar que la clave está en cómo se interpretan las normas técnicas.

En esa misma línea, agregó: “Los equipos que son más conservadores son los que nunca están al frente de la parrilla. Tenés que empujar los límites. Y, por supuesto, todo se trata de cómo interpretás las normas, y los ingenieros, algunos de los más brillantes del planeta, estarán mirando ese reglamento y pensando: 'Bueno, ¿cómo puedo maximizar el rendimiento?'”.

La respuesta de Mercedes y la FIA Por su parte, Toto Wolff también salió al cruce de las versiones que circularon en el paddock. “Simplemente no entiendo que algunos equipos se concentren más en los demás y sigan discutiendo un tema que es muy claro y transparente”, afirmó el jefe de Mercedes, al referirse al cumplimiento del reglamento técnico.

Además, destacó la relación con la Federación Internacional del Automóvil: “La comunicación con la FIA fue muy positiva en todo momento y no se trata solo de la relación de compresión, sino también de otras cosas. En ese aspecto en particular, está muy claro lo que dice el reglamento. Está muy claro cuáles son los procedimientos estándar en cualquier motor, incluso fuera de la Fórmula 1. Así que pónganse las pilas”.