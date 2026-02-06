Mercedes-Benz Marco Polo 2026: el glamping de lujo se renueva con más tecnología

Gracias al sistema MBAC y un equipo de sonido envolvente, la nueva Mercedes-Benz Marco Polo permite controlar todo el vehículo desde el celular.

Mercedes-Benz presentó la actualización 2026 de su Marco Polo, el camper que define el concepto de "hogar sobre ruedas". Basada en la Clase V fabricada en España, esta nueva versión eleva la apuesta por el confort con un techo elevable más espacioso, sistemas de iluminación ambiental personalizables y un equipo de sonido diseñado específicamente para el camping.

Con la integración total de su producción en Alemania, la marca de la estrella garantiza estándares de calidad artesanal en cada detalle del habitáculo, consolidándola como la opción predilecta para quienes buscan lujo y funcionalidad en sus viajes por ruta.

Mercedes-Benz Marco Polo Mercedes-Benz Marco Polo Mercedes-Benz Innovación en el habitáculo: detalles que transforman la experiencia El nuevo modelo 2026 se centra en perfeccionar la vida a bordo mediante soluciones inteligentes que mejoran tanto la estancia como el descanso. Entre las mejoras más destacadas se encuentran:

Nuevo Techo Elevable: Fabricado en aluminio de doble panel, ofrece un aislamiento térmico superior. La sección trasera ahora se eleva 10 cm adicionales, brindando una sensación de amplitud inédita y mayor libertad de movimiento al dormir.

Iluminación y Confort Visual: Se estrena un sistema de luces LED con escenarios configurables y un techo corredizo que aporta luz natural durante el día y permite observar el cielo nocturno desde la cama superior.

Privacidad Magnética: Las nuevas soluciones de oscurecimiento para la cabina se fijan mediante imanes en pocos segundos, facilitando la transición entre el modo conducción y el modo descanso.

Eficiencia Energética: La heladera portátil fue rediseñada para consumir menos energía, mientras que las mesas plegables y las guías de los cajones fueron optimizadas para un uso más suave y silencioso. Mercedes-Benz Marco Polo Mercedes-Benz Marco Polo Mercedes-Benz Conectividad inteligente y sonido envolvente La tecnología es un pilar central en la Marco Polo 2026. El sistema MBAC (Mercedes-Benz Advanced Control) permite controlar de forma centralizada, ya sea desde la pantalla táctil del tablero o mediante una aplicación para smartphones, funciones como la iluminación, el techo corredizo y los niveles de los tanques.

En el apartado de infoentretenimiento, el nuevo sistema de audio cuenta con ocho altavoces y un subwoofer, entregando una potencia sonora cristalina. Gracias a la conectividad Bluetooth, la música puede reproducirse incluso con el motor y el sistema principal apagados, transformando el lugar de acampe en una sala de conciertos privada.