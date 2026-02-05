Alpine apuesta fuerte en la Fórmula 1 con una solución nunca antes vista

Las escasas imágenes que se difundieron del shakedown privado de la Fórmula 1 en Barcelona permitieron detectar algunos detalles técnicos interesantes. Entre ellos, se destacó una solución poco habitual en el Alpine , que mostró un sistema de aerodinámica activa diferente al utilizado hasta ahora por el resto de los equipos.

El equipo de Franco Colapinto tuvo un buen desempeño en los ensayos iniciales, con tiempos competitivos y confiabilidad, tras el salto a motores Mercedes. Sin embargo, lo que verdaderamente captó la atención fue su audaz reinterpretación del alerón trasero móvil.

En lugar del tradicional conjunto con refuerzo superior, Alpine apostó por un diseño sin travesaño, donde el flap se desplaza libremente hacia atrás sin anclaje superior, una solución inédita dentro de la Fórmula 1 moderna.

Hasta ahora, el sistema del DRS siempre estuvo sostenido por una estructura superior que garantizaba rigidez y estabilidad. En el A526, esa pieza desapareció por completo: solo permanecen los soportes laterales, lo que permite un perfil mucho más limpio y una reducción potencial del arrastre aerodinámico.

Esta innovación parece responder a la interpretación que realizó Alpine del nuevo reglamento técnico , que habilita soluciones más flexibles en aerodinámica activa, siempre dentro de los márgenes establecidos por la FIA.

alpine pretemporada Alpine mostró una solución técnica disruptiva. X @AlpineF1Team

El nuevo reglamento y la evolución del DRS

Desde esta temporada, el sistema dejó de funcionar bajo el esquema tradicional y, técnicamente, ya no se denomina DRS. Ahora forma parte de un paquete de aerodinámica activa que se activa automáticamente en recta, sin importar la distancia con el auto precedente.

Además, el reglamento también habilitó mecanismos similares en el alerón delantero, un terreno donde Aston Martin viene realizando pruebas, aunque no mostró este recurso durante el shakedown, lo que convierte a Alpine en el único equipo con esta solución visible en pista.

Expectativa por el impacto en el rendimiento de Colapinto

Si la ausencia del travesaño logra disminuir la resistencia al aire sin comprometer la estabilidad, Alpine podría obtener una ventaja clave en velocidad punta y eficiencia general. No obstante, su impacto real solo se medirá cuando comiencen las carreras oficiales.

Franco colapinto Gran expectativa en torno al 2026 de Alpine y Franco Colapinto. X @alpineclub_esp

Por ahora, la apuesta tecnológica representa una señal alentadora para Franco Colapinto y Pierre Gasly, que buscan dejar atrás una exigente temporada 2025 y reposicionar a Alpine entre los protagonistas de la Fórmula 1.