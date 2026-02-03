La Fórmula 1 ya tiene un "pantallazo" de lo que será el 2026: Mercedes, Ferrari y Alpine metido en la charla

Los primeros ensayos privados de la Fórmula 1 rumbo a la temporada 2026 se desarrollaron en Barcelona y permitieron a los equipos comenzar a entender el nuevo reglamento técnico. Con once escuderías inscriptas y diez presentes en pista, la actividad dejó métricas valiosas tanto en rendimiento como en fiabilidad, con Alpine como uno de los protagonistas.

La escudería francesa completó 349 vueltas, equivalentes a 1.625 kilómetros, repartidas entre Pierre Gasly y Franco Colapinto . El francés sumó 231 giros y marcó su mejor tiempo en 1'17"707 durante la quinta jornada, mientras que el argentino registró 1'19"150 en el tercer día , en un programa enfocado en adaptación y evaluación aerodinámica.

Más allá de los cronómetros, el foco principal estuvo puesto en la consistencia y el comportamiento general de los nuevos autos. En ese contexto, Alpine logró ejecutar su plan sin sobresaltos, respaldado por la fiabilidad de la nueva unidad de potencia Mercedes y con sensaciones claramente superiores a las del arranque de la temporada pasada.

Lewis Hamilton fue el más veloz de la semana al marcar 1'16"348 con Ferrari, seguido por George Russell, Lando Norris y Charles Leclerc, los únicos cuatro pilotos que bajaron del 1m17s. Russell, además, encabezó el ranking de vueltas completadas con 265 giros, consolidándose como el piloto más activo del test.

Mercedes mostró consistencia en el shakedown de Barcelona y se perfila como uno de los candidatos de la F1 2026.

En ese grupo también apareció Pierre Gasly , que superó las 200 vueltas y se ubicó entre los seis pilotos con mayor rodaje. Para Alpine , ese dato fue clave, ya que permitió validar procedimientos, evaluar neumáticos y avanzar en simulaciones de carrera junto a Franco Colapinto , quien sumó kilómetros estratégicos en su proceso de adaptación.

pierre gasly1 Pierre Gasly dejó muy buenas sensaciones tras los test de la Fórmula 1 en Barcelona. X @FormulaArgOK

Mercedes y Ferrari marcan el ritmo de fiabilidad

Uno de los datos más destacados de Barcelona fue el alto kilometraje acumulado por los equipos clientes de Mercedes y Ferrari, con cifras que superaron ampliamente los 2.000 kilómetros por fabricante. En ese contexto, Alpine —asociado ahora al motorista alemán— logró superar los 1.500 km, consolidándose en el grupo medio-alto de la tabla.

Red Bull y McLaren se ubicaron detrás en volumen de rodaje, mientras que Cadillac y Aston Martin atravesaron semanas más irregulares. Para Alpine, la fiabilidad mostrada fue uno de los puntos más alentadores del test, especialmente tras los problemas que habían condicionado su arranque en 2025.

Pocas banderas rojas en una semana exigente

A lo largo de cinco jornadas se registraron apenas nueve interrupciones con bandera roja, una cifra baja considerando la magnitud de los cambios técnicos introducidos para 2026. Solo una de ellas ocurrió en los dos últimos días, lo que permitió cerrar el programa de trabajo sin mayores contratiempos.

ferrari Ferrari aspira a ser protagonista de la temporada 2026 de la Fórmula 1. X @F1

Alpine no protagonizó ninguna detención relevante y pudo completar su planificación sin ajustes de emergencia, un dato que refuerza la lectura positiva del equipo tras su paso por Cataluña.

Qué dejó Alpine con Colapinto y Gasly en pista

Alpine llegó a Barcelona tras su presentación oficial y con expectativas moderadas, pero regresó con conclusiones alentadoras. Aunque Franco Colapinto solo pudo completar 60 vueltas el lunes, el miércoles ambos pilotos superaron el centenar de giros combinados, y el viernes Gasly cerró la semana con 164 vueltas, casi la mitad del total del equipo.

Ese volumen de trabajo permitió avanzar en la comprensión del nuevo auto, ajustar configuraciones base y recopilar datos clave para el desarrollo. Con Colapinto y Gasly plenamente integrados, Alpine cerró el primer capítulo de la pretemporada con una base sólida para encarar lo que viene.