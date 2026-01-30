Sorpresa en Barcelona: finalmente, Mercedes no fue el coche más rápido del shakedown

La última jornada de pruebas de la Fórmula 1 en Cataluña dejó un resultado diferente, que modificó el panorama de la pretemporada.

Este viernes se llevó a cabo la última jornada del shakedown de la Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que cerró con una sorpresa: Mercedes, finalmente, no fue el coche más rápido de las pruebas. En cambio, Lewis Hamilton con Ferrari se quedó con el mejor tiempo tanto de la jornada como de toda la semana, en un cierre que modificó el panorama visto los días anteriores.

La actividad se desarrolló sin banderas rojas y con un alto volumen de vueltas completadas, incluso con ocho autos compartiendo pista en algunos momentos, un hecho poco habitual en un contexto de renovación reglamentaria. McLaren, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Haas, Alpine, Audi y Cadillac lograron cumplir sus programas sin interrupciones significativas.

Este escenario permitió a varios equipos avanzar con sus evaluaciones técnicas, entre ellos Aston Martin, que esta vez pudo rodar con normalidad gracias al trabajo de Fernando Alonso al volante del AMR26, luego de una pretemporada inicial marcada por contratiempos.

New era, same Fernando.@alo_oficial completes his first laps in the Adrian Newey-designed AMR26.#AMR26 pic.twitter.com/aF2lNmuDLN — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 30, 2026 Hamilton lideró con Ferrari y Mercedes quedó relegado En la tabla de tiempos (no oficiales), Hamilton encabezó la clasificación por delante de Lando Norris, Charles Leclerc y Oscar Piastri, en una jornada que dejó a Mercedes sin el mejor registro del shakedown. McLaren, además, mostró una versión más competitiva tras el problema que le había impedido girar durante buena parte de la tarde del jueves.

hamilton Lewis Hamilton (Ferrari) cerró la actividad en Barcelona con el mejor registro general, por delante de McLaren y con Mercedes relegado. X @ScuderiaFerrari Alpine y Cadillac también completaron un día productivo, con Pierre Gasly entre los pilotos que más vueltas sumaron, en una primera parte de la pretemporada que, se entiende, se centra más en la recopilación de datos que en la búsqueda directa de tiempos rápidos.