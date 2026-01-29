Fuerte respaldo de Alpine a Franco Colapinto tras las pruebas en Barcelona: "Lo logró"

Alpine completó el miércoles una jornada exigente de pruebas en Barcelona con un balance positivo, en especial por el rendimiento de Franco Colapinto . El argentino volvió al volante del A526 en el tercer día de actividad (segundo para la escudería francesa) y pudo desarrollar un plan completo, dejando atrás los contratiempos técnicos que habían limitado su estreno.

Desde el equipo valoraron especialmente la continuidad en pista y la oportunidad de girar en condiciones estables. La sesión estuvo repartida entre Colapinto , que trabajó durante la mañana, y Pierre Gasly, quien tomó la posta por la tarde , en un esquema pensado para acelerar el proceso de adaptación al nuevo monoplaza.

La tanda matutina resultó clave para el joven piloto, ya que logró recuperar parte del tiempo perdido: completó 58 vueltas y estableció su mejor marca en 1:19:150, un registro que incluso fue más veloz que el de su compañero francés, quien cerró su mejor giro en 1:19:297.

En la clasificación general del día, Colapinto terminó cuarto entre los ocho corredores que salieron a pista. Más allá de los cronómetros (que en este tipo de pruebas no son la referencia) en Alpine remarcaron la regularidad mostrada por el argentino y la posibilidad de avanzar sin interrupciones en el conocimiento del A526. En total, la escudería acumuló 125 vueltas y recorrió 582 kilómetros sin inconvenientes relevantes.

Gasly celebró haber podido girar en seco, algo que no había ocurrido en Silverstone por la lluvia. “Fue bueno volver a manejar y empezar a agarrarle la mano al auto nuevo. Como equipo tuvimos un día sólido con 125 vueltas entre Franco y yo”, expresó el francés tras la jornada en Cataluña, donde también subrayó que estos autos requieren tiempo para alcanzar su mejor versión.

Desde el área técnica, David Sánchez, director técnico ejecutivo de Alpine, explicó el sentido del programa de trabajo y resaltó de forma puntual el aporte de Colapinto. “Queríamos que tuviera una sesión sólida con muchas vueltas, después de que el lunes no pudiera completar todo el plan. Lo logró y eso fue importante para su evolución”, señaló. Además, sobre Gasly indicó: “Poder girar en seco fue clave para que empiece a tener una buena sensación del auto nuevo”.

El propio Sánchez amplió luego el análisis difundido por la escudería y reforzó la importancia de la constancia. “El objetivo era que Franco ganara consistencia después de que algunas de sus sesiones se vieran interrumpidas a principios de semana, por lo que ha sido bueno para él tener una sesión matinal sólida con muchas vueltas”, sostuvo.

Con estos avances, Colapinto dio un paso firme en su adaptación al A526 y Alpine celebró un comienzo alentador en el desarrollo del proyecto 2026, con la mira puesta en seguir sumando datos y confianza en las próximas jornadas.