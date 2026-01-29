Por qué no giró Franco Colapinto este jueves en Barcelona y cómo sigue la actividad para Alpine

Franco Colapinto no salió a pista en la cuarta jornada del shakedown de la Fórmula 1, mientras la escudería francesa ajusta su cronograma de trabajo.

Franco Colapinto no tuvo actividad este jueves en el cuarto día del shakedown de la Fórmula 1 que se desarrolla en el Circuito de Barcelona-Catalunya. La jornada se presentó con cielo parcialmente nublado, 11 grados de temperatura y sin lluvias en Montmeló, condiciones estables que acompañaron el trabajo de varias escuderías.

El argentino no formó parte del programa de Alpine, que cerrará este vienes su último día permitido de pruebas con Pierre Gasly al volante del A526. De este modo, Colapinto ya dio por finalizada su participación en las sesiones previas a la primera fecha del calendario.

pierre gasly1 Pierre Gasly cerrará la actividad para Alpine en Barcelona, que deja un saldo más que positivo para Franco Colapinto. X @FormulaArgOK Durante el Día 4, fueron cinco los equipos que salieron a pista: Mercedes, Cadillac, Racing Bulls, Ferrari y McLaren. A ellos podría sumarse Aston Martin, que arribó al circuito el martes con el objetivo de completar trabajos de montaje antes del cierre del shakedown. En contrapartida, Haas, Red Bull y Audi ya tenían definido no rodar en esta jornada.

El plan de Alpine y el cierre para Colapinto La ausencia de Alpine en pista, si bien no fue confirmada oficialmente, se enmarca dentro de la planificación habitual del equipo francés, que repartió los días de rodaje entre sus pilotos. De esta manera, Colapinto completó su participación en las jornadas previas, mientras que el cierre del programa quedará exclusivamente en manos de Gasly, en lo que será la última oportunidad de sumar kilómetros antes del traslado a Baréin.

En un contexto de máxima reserva informativa, con estrictos controles de seguridad y sin difusión oficial de tiempos, algunos registros se conocieron por filtraciones parciales. En ese marco, Mercedes volvió a destacarse como el equipo más activo y rápido, con Andrea Kimi Antonelli marcando la mejor referencia de la mañana y completando el tercer y último día de la escudería alemana en Barcelona.