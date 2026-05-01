"Macarena" gana terreno en la Fórmula 1: el alerón giratorio suma versiones en Miami

La Fórmula 1 puso el foco técnico en los alerones traseros durante el Gran Premio de Miami , donde varias escuderías exhibieron en pista un concepto aerodinámico común que ya venía desarrollando Ferrari . A través de sus canales oficiales, la categoría compartió un video comparativo con los diseños de Ferrari , Red Bull Racing y Mercedes durante las prácticas libres.

“¡Todos los ojos en las alas traseras! Varias filosofías activas de alas traseras estuvieron en exhibición en la práctica de Miami, con Red Bull habiendo introducido su propia interpretación del concepto de Ferrari”, señalaron desde la cuenta oficial de la F1.

Lejos de tratarse de desarrollos aislados, lo que se vio durante el inicio del fin de semana en Miami refleja una tendencia clara: distintos equipos comenzaron a trabajar sobre una misma idea en torno a la aerodinámica activa trasera.

Ferrari fue el primero en llevar a pista este concepto, con el alerón "Macarena", capaz de modificar su posición para optimizar el flujo de aire según la fase del circuito.

Ese enfoque, que combina generación de carga y reducción de resistencia, empezó a ganar terreno dentro del paddock en el marco del nuevo reglamento técnico de 2026, que habilita el uso de elementos aerodinámicos móviles.

Red Bull se suma con su propia interpretación

En Miami, Red Bull presentó su propia versión de este concepto, en el marco de un paquete de mejoras más amplio. Aunque desde el equipo aclararon que no se trata de una copia directa, el diseño responde a la misma lógica aerodinámica.

El alerón de Red Bull en el Gran Premio de Miami El alerón de Red Bull en el Gran Premio de Miami

De hecho, la escudería ya trabajaba en esta solución desde etapas previas del desarrollo, pero recién pudo introducirla en pista en este Gran Premio tras completar las pruebas correspondientes.

Por su parte, Mercedes también mostró un enfoque alineado con esta tendencia, lo que refuerza la idea de una convergencia técnica en torno a este tipo de soluciones.

aleron mercedes El concepto Ferrari se impone en la Fórmula 1: Red Bull y Mercedes, en la misma línea.

Miami, punto de partida de una nueva tendencia

Con la mayoría de los equipos introduciendo mejoras en sus monoplazas, el escenario de Miami confirma que la batalla técnica en la Fórmula 1 no solo pasa por innovar, sino también por interpretar y adaptar rápidamente las ideas que marcan diferencia.

En ese contexto, Ferrari aparece como el equipo que dio el primer paso en esta área, mientras el resto de la parrilla comienza a acercarse a una solución que ya empieza a repetirse en pista.