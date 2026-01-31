Franco Colapinto, Alpine y la F1 2026: cómo sigue la pretemporada (y cuándo empiezan a importar los tiempos)

La Fórmula 1 inicia en 2026 el ciclo técnico más disruptivo de los últimos años, con monoplazas rediseñados desde cero y una filosofía distinta en aerodinámica, energía y manejo. Franco Colapinto atraviesa su primera pretemporada en la Máxima, un momento clave en el que no se trata de buscar tiempos rápidos ni posiciones destacadas, sino de comprender un auto nuevo en cada uno de sus sistemas y comportamientos.

Antes de que el cronómetro cobre verdadero protagonismo, los equipos recorren un proceso dividido en dos etapas complementarias. Primero aparece el shakedown de Barcelona, una instancia breve y reservada para comprobar que todo funcione. Luego llegan los tests oficiales de Baréin, donde recién empiezan a emerger las primeras referencias de rendimiento. Entender esta secuencia es clave para interpretar lo que sucede en pista y evitar conclusiones apresuradas.

El shakedown (que se disputó entre el lunes y el viernes) no está pensado para medir competitividad, sino para validar conceptos básicos. Con un máximo de tres días de rodaje , cada escudería utiliza esta etapa para detectar fallas tempranas, verificar sistemas electrónicos y mecánicos, y ajustar los primeros parámetros de funcionamiento. Para Colapinto , estos kilómetros iniciales resultaron fundamentales para construir confianza y comenzar a interpretar las reacciones del nuevo Alpine A526.

Si bien fueron jornadas positivas tanto para el piloto argentino como para la escudería francesa , en esta fase los registros por vuelta carecen de valor comparativo. Las cargas de combustible son variables, las configuraciones suelen ser conservadoras y los programas de trabajo difieren entre equipos. El objetivo real pasa por confirmar la fiabilidad general, evaluar el nuevo paquete híbrido, correlacionar los datos del simulador con la pista y comprender las sensaciones básicas de manejo, especialmente en autos más livianos, compactos y con menor carga aerodinámica.

Así fue el debut de Colapinto con Alpine en los test de la Fórmula 1 2026

Tras los ensayos cerrados en Barcelona, Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine en los tests oficiales de pretemporada que se disputarán en Baréin, divididos en dos bloques: del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Allí comenzará la etapa en la que el rendimiento pasará al centro de la escena, ya que el formato abierto, el clima estable y la cobertura televisiva permitirán extraer conclusiones más cercanas a la realidad competitiva de la nueva Fórmula 1 .

calendario f1 El calendario con los próximos eventos de la Fórmula 1, antes del inicio de la temporada. X @F1

Luego de esas jornadas, Alpine enfocará todos sus esfuerzos en el inicio oficial del campeonato, que tendrá su primera cita en el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en Melbourne, el verdadero punto de partida para el proyecto de Colapinto en la máxima categoría.

Un nuevo comienzo en la Fórmula 1

El cambio reglamentario introduce transformaciones profundas: menor dependencia del efecto suelo, incorporación plena de aerodinámica activa, mayor protagonismo de la energía eléctrica, eliminación del MGU-H y un reparto equilibrado entre potencia eléctrica y combustión. Este escenario obliga a pilotos e ingenieros a redefinir estilos de conducción, estrategias de gestión y conceptos aerodinámicos.

En ese contexto, Colapinto transita una etapa de adaptación constante, donde cada tanda de vueltas aporta información clave. El foco actual no está en la foto inmediata, sino en la curva de aprendizaje y desarrollo que se construye desde ahora.

Franco colapinto Franco Colapinto transita su primera pretemporada en la Fórmula 1. X @alpineclub_esp

Alpine, Colapinto y un proyecto que busca reinventarse

Alpine encara la temporada 2026 con la misión de dejar atrás un ciclo complejo y aprovechar al máximo las nuevas reglas técnicas. Bajo la conducción deportiva de Flavio Briatore y el liderazgo técnico de David Sánchez, la escudería trabaja en Barcelona con Franco Colapinto y Pierre Gasly probando soluciones poco convencionales para el A526, un auto desarrollado con la ambición de recuperar protagonismo en el campeonato de constructores.

Entre los elementos más llamativos se encuentra la suspensión delantera tipo pull rod, una elección que hoy solo replica Cadillac y que contrasta con la tendencia de equipos como Red Bull, Ferrari o McLaren. También se destaca el sistema de accionamiento del alerón trasero móvil, que invierte la lógica tradicional: en lugar de levantar el borde delantero, baja el borde de salida para reducir la resistencia al avance, una solución que podría aportar estabilidad y una respuesta más progresiva.

A esto se suman ajustes aerodinámicos finos en la zona trasera, modificaciones en los pontones, cambios en la refrigeración y nuevas configuraciones en los desviadores de flujo delanteros. Todos estos desarrollos se evalúan vuelta a vuelta, con el objetivo de encontrar el equilibrio ideal entre carga aerodinámica, velocidad en recta y eficiencia energética.

Alpine 2026 F1 El nuevo Alpine apuesta a sorprender en el inicio de la temporada.

Con ese panorama, Franco Colapinto no solo suma kilómetros: participa activamente en la construcción de un proyecto que apuesta a crecer desde la base. En una Fórmula 1 que vuelve a empezar, su rol en esta etapa inicial puede resultar tan determinante como cualquier resultado futuro en el cronómetro.