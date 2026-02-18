Alpine suma confianza en Baréin y Pierre Gasly explica por qué

Este miércoles por la mañana comenzó la última semana de test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin , escenario previo al inicio del campeonato que se abrirá con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo. Con el cronograma confirmado por Alpine , el encargado de inaugurar la jornada fue Pierre Gasly .

En una sesión matutina sin incidentes, el piloto francés mostró un ritmo consistente, completó 61 vueltas y marcó un tiempo de 1:35.898, registro que le permitió ubicarse en el quinto puesto . El trabajo estuvo enfocado en seguir puliendo detalles del monoplaza y acumular información clave de cara al arranque de la temporada.

La actividad forma parte del segundo bloque de pruebas que la Fórmula 1 desarrolla en Baréin , donde Alpine continúa profundizando en el conocimiento del A526 y en la adaptación a la nueva normativa técnica .

Luego de bajarse del auto, Gasly realizó un primer análisis a través de los canales oficiales del equipo: “Primera mañana en Baréin , muchas vueltas, 60 vueltas, así que todo fue bastante bien, logré pasar por todos los programas, hasta ahora todo buen aprendizaje. Los veré a todos nuevamente el viernes para el último día de pruebas y antes de Australia”.

El francés también agregó: “Todo se está acercando y estamos emocionados, así que todo bien, gracias por todo el apoyo, el mensaje como siempre. Seguimos trabajando duro aquí y tratando de encontrar algo más día tras día”.

Good start to the last week pic.twitter.com/eFcWsVLktp — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 18, 2026

Sus palabras reflejan un clima de optimismo moderado dentro de Alpine, que prioriza el aprendizaje continuo antes que la búsqueda de tiempos absolutos.

Adaptación al auto y a la nueva normativa

Gasly profundizó además en las sensaciones que le dejó esta etapa de trabajo: “Después de unos días para reflexionar sobre una ajetreada primera semana de pruebas de pretemporada, ha sido estupendo volver al coche esta mañana para poner en práctica algunas de las cosas que hemos aprendido. Cada vez que salimos a la pista con el coche, aprendemos más y más, tanto sobre el propio coche como sobre mí mismo, en cuanto a descubrir nuevos trucos para sacar el máximo partido a estos nuevos coches y a la nueva normativa”.

El piloto destacó también la dificultad particular de las sesiones matinales en Baréin: “Conducir en la sesión matinal es sin duda bastante complicado, sobre todo porque las temperaturas son muy altas y el agarre tiende a ser bastante bajo. Me gusta el reto y estoy deseando volver al coche el viernes para aprovechar la última oportunidad de aprender todo lo que podamos antes de que comience la competición real en Melbourne dentro de unas semanas”.

Gasly Pierre Gasly fue el primero en salir a pista para Alpine en la última semana de pruebas de pretemporada en Baréin. X @Alpine F1 Team

La mira puesta en Australia

Con el inicio del campeonato cada vez más cerca, Alpine encara la recta final de la pretemporada con el objetivo de maximizar cada salida a pista. El trabajo acumulado en Baréin, tanto en rendimiento como en comprensión técnica, será determinante para definir el punto de partida en Australia.

Hace una semana que Pierre Gasly no puede dejar de sonreír, nunca lo había visto así pic.twitter.com/wz93c48rKT — Alpine Club (@alpineclub_esp) February 18, 2026

Gasly, por lo pronto, dejó claro que el enfoque está puesto en evolucionar día a día. En un escenario donde cada detalle puede marcar la diferencia, la prioridad no es solo el cronómetro, sino llegar con el mayor conocimiento posible cuando se apaguen los semáforos por primera vez en 2026.