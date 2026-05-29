Contacto: manejamos el Mercedes-Benz CLA 200 sedán

Recientemente en la presentación de la nueva Mercedes-Benz Sprinter de caja automatica la empresa Prestige que comanda en nuestro país la marca alemana hizo un balance de gestión de los últimos seis meses con Daniel Herrero, CEO de la empresa, como principal speaker.

En esa exposición muchos indicadores fueron positivos, desde el aumento de producción , la reducción en el ausentismo de la fábrica, el acercamiento al cliente con una mejora del servicio de postventa y la convicción de que este año pueden llegar a liderar el segmento premium en autos.

A pesar de que Mercedes-Benz ya presentó la tercera generación del CLA (con plataforma MMA y versiones predominantemente eléctricas), el C118 sigue disponible en Argentina y se posiciona como una opción todavía atractiva para un segmento de usuarios más tradicionales.

Realizamos una toma de contacto al volante del CLA 200 sedán , y confirma por qué este modelo sigue siendo una propuestas seductoras.

Desde el primer vistazo, el CLA C118 impone presencia. Su silueta estilo coupé de cuatro puertas con puertas sin marco, el capó largo, la línea de techo descendente y los hombros marcados transmiten deportividad y elegancia al mismo tiempo.

Al volante del Mercedes-Benz CLA 200: equilibrio y refinamiento

El motor 1.3 turbo de 163 CV y 270 Nm, combinado con la caja 7G-DCT de doble embrague, ofrece una respuesta ágil y suave. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 229 km/h. No es un deportivo radical, pero entrega el empuje suficiente para disfrutar en rutas y autopistas, con un excelente confort de marcha gracias a un tren de rodaje equilibrado.

El manejo es preciso, la dirección directa y el aislamiento acústico está a la altura de lo que se espera de un Mercedes-Benz. En ciudad se mueve con soltura y en ruta se siente estable y confiable.

Interior del Mercedes-Benz CLA 200: calidad premium

El habitáculo es uno de sus puntos más fuertes. El sistema MBUX con pantalla doble, el volante deportivo en cuero, los asientos deportivos con excelente sujeción y la iluminación ambiental crean un ambiente moderno y de alta calidad. Los materiales y terminaciones están al nivel esperado de la marca, con detalles y tapizado de buena calidad percibida. Entre los elementos de equipamiento se destacan el techo panorámico corredizo, los faros LED high performance, el control de crucero adaptativo, el cargador inalámbrico y el detalle de la iluminación bajo las puertas con la proyección del logo.

Mercedes-Benz CLA 200 Mercedes-Benz CLA 200

Refinamiento clásico

Aunque la nueva generación del CLA qaue se acaba de presentar ofrece tecnologías más avanzadas y versiones 100% eléctricas, el C118 sigue siendo una excelente alternativa para quienes prefieren un motor térmico probado, un diseño atemporal y un nivel de calidad y equipamiento que sigue siendo referencia en su segmento.

Es ideal para el usuario que busca prestaciones equilibradas, un gran refinamiento y esa dosis de exclusividad y estilo que pocos autos entregan con tanta naturalidad.

Cuánto cuesta el Mercedes-Benz CLA 200

En nuestro pais el Mercedes-Benz CLA 200 se ofrece a un precio de 63.500 dólares.