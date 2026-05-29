Prestige Auto celebró el Vans Day y festejó los 30 años de producción de Sprinter en Argentina

Prestige Auto , representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina, realizó el "Vans Day" en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. El encuentro fue el punto de partida de los festejos por los 30 años de producción de la Sprinter en el país y permitió resaltar el presente industrial, comercial, tecnológico y de servicios de los utilitarios de la marca.

Este aniversario llega, además, en un momento especial para la compañía: en junio se cumple un año desde el inicio de operaciones de Prestige Auto . Durante este período, la compañía avanzó en la continuidad de la trayectoria de Mercedes-Benz en Argentina, la consolidación de la operación, el aumento de la producción y de las exportaciones, el crecimiento de las ventas, el fortalecimiento de la red comercial, los nuevos desarrollos de producto y la redefinición de Servicios al Cliente.

Durante el encuentro, además de exhibiciones estáticas, se destacó una de las principales novedades de la oferta local: la Sprinter con caja automática fabricada desde febrero pasado en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio. Se trata de una incorporación muy esperada, que amplía la oferta local y fortalece aún más a un producto referente en su segmento. La llegada de esta versión confirma el compromiso de Prestige Auto con la innovación, la producción nacional y la mejora permanente de la experiencia de manejo.

Prestige Auto también comunicó el relanzamiento de Servicios al Cliente , el área orientada a garantizar respaldo, servicio y acompañamiento a cada unidad durante todo su ciclo de vida.

“Es un orgullo representar a Mercedes-Benz en Argentina en un aniversario tan importante para la Sprinter y para la industria nacional. Celebrar 30 años de producción local es también reconocer el talento, la experiencia y el compromiso de todos los equipos que hacen posible que un producto fabricado en el país mantenga estándares internacionales de calidad, innovación y seguridad. Este acontecimiento llega, además, cuando estamos próximos a cumplir nuestro primer año de operaciones como Prestige Auto. Poder ofrecer hoy la Sprinter con caja automática como parte de nuestro portfolio productivo es el reflejo de esa búsqueda continua por elevar la experiencia de manejo y la eficiencia en la operación de nuestros clientes”, afirmó Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto.

Sprinter, con más producción, exportaciones y ventas locales

La Sprinter llega a este aniversario con una posición consolidada en el mercado y una operación industrial en crecimiento. Para 2026, la proyección es alcanzar las 20.000 unidades producidas, frente a las 15.690 de 2025.

El 60% de la producción está destinada a la exportación y también se espera un crecimiento significativo en 2026, con 12.000 unidades para mercados del exterior. Esta proyección consolida el posicionamiento regional de Sprinter, con foco especialmente en Brasil. Además, la compañía trabaja en próximos pasos vinculados a nuevos mercados, como Estados Unidos y África.

Desde el inicio de operaciones de Prestige Auto, la producción creció un 30%, la mano de obra directa aumentó un 20% y se logró una mejora significativa en el nivel de ausentismo, que pasó del 11% en junio de 2025 al 3% actual.

“Es clave destacar a cada miembro de Prestige Auto, porque su experiencia y conocimiento son fundamentales para el funcionamiento de la planta. En esta nueva etapa tenemos un objetivo que requiere disciplina, concentración y trabajo en equipo. La seguridad y la calidad son pilares irrenunciables, y mejorar de forma sostenida nuestros indicadores es prioridad para todos”, señaló Daniel Herrero.

Fotos Sprinter (1)

Desde el punto de vista comercial, Sprinter continúa mostrando un desempeño sostenido. La proyección de ventas en el mercado interno para 2026 es de más de 6.600 unidades, lo que refuerza su posición en el segmento. Esto confirma la fortaleza del producto, la confianza de los clientes y el rol estratégico que tiene la fabricación local dentro del negocio.

En 2025, el modelo volvió a afirmarse como el utilitario más vendido del mercado argentino, con 5.132 unidades patentadas, una participación del 51% en su segmento y 13 años consecutivos de liderazgo. Bajo la gestión de Prestige Auto, estos resultados reflejan una propuesta de producto cada vez más competitiva, mayor disponibilidad y un trabajo coordinado con la red de concesionarios.

Aspectos técnicos de la Sprinter

Además de contar con la opción de caja manual, la Sprinter ofrece también, desde este año, la alternativa de la transmisión automática 9G-Tronic, una caja de nueve marchas con convertidor de par, levas al volante y función HOLD. Esta configuración permite que el motor trabaje a un régimen más bajo de revoluciones, lo que contribuye a optimizar el consumo.

Sus nueve relaciones muy bien escalonadas y su sistema de amortiguación de vibraciones, contribuyen a reducir el nivel de ruido dentro del habitáculo y a mejorar el confort de marcha tanto del conductor como de los pasajeros

La gama Sprinter se destaca por su amplitud de versiones y configuraciones. La línea ofrece opciones de vehículos de carga, de pasajeros y de uso mixto. Los furgones cuentan con amplio volumen de carga: de 9 a 15,5 m3 y/o capacidades de 1.260 a 2.455 kilos. Las configuraciones de combi pueden trasladar de 9 a 19 pasajeros. En total, Mercedes-Benz Vans cuenta con más de 70 variantes para que cada cliente encuentre la solución que necesita.

La seguridad es otro de los pilares centrales del modelo. La Sprinter cuenta con sistemas como ESP Adaptativo, ABS, control de tracción ASR, distribución electrónica de la fuerza de frenado, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento lateral, alerta por cansancio, cámara de marcha atrás, asistente de punto ciego, asistente de giro, sensor de lluvia y control de velocidad crucero.

Mercedes-Benz Sprinter

Además, suma una versión mejorada del sistema de frenado autónomo, con mayor capacidad de detección de objetos, al incorporar una cámara multipropósito en el parabrisas, y mejor precisión de frenado, incluso ante tránsito cruzado.

Entre los puntos a destacar de su equipamiento, incorpora una nueva pantalla MBUX de 10,25 pulgadas, con integración wireless y Wi-Fi hotspot.

Mercedes-Benz y su rol protagónico en el segmento de autos de alta gama

En autos de alta gama, la marca lidera actualmente el segmento premium con una participación de mercado del 40%, según datos de abril. La proyección para 2026 es alcanzar las 4.000 unidades, frente a las 2.268 unidades de 2025. Esto representa un crecimiento significativo respecto del plan inicial y confirma el buen desempeño de Mercedes-Benz en el segmento premium.

Además, AMG representa el 13% del volumen proyectado, lo que muestra el peso de los productos de alto valor dentro de la estrategia comercial.

Un dato relevante es que el auto más vendido del mercado premium argentino es un Mercedes-Benz: en 2025 fue el GLA 250 y en 2026 es, hasta el momento, el A 200.

En el camino hacia la movilidad eléctrica, la transición se apoya en la tecnología Mild Hybrid, que permite mejorar la eficiencia y contribuir a la reducción de emisiones.

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Servicios al cliente: Siempre Mercedes

Prestige Auto pone el foco en la importancia de Servicios al Cliente como un diferencial clave para los usuarios de la marca. A través de su red oficial de concesionarios, la compañía ofrece atención especializada, mantenimiento preventivo, disponibilidad de repuestos originales y soluciones orientadas a acompañar cada unidad durante todo su ciclo de vida.

En el segmento de vans, donde la disponibilidad del vehículo es fundamental para la operación diaria de particulares, pymes y grandes empresas, contar con una red de Servicios al Cliente capacitada permite reducir tiempos de inmovilización, preservar el valor de las unidades y asegurar que cada Sprinter y Vito mantenga los estándares de calidad, seguridad y confiabilidad propios de Mercedes-Benz.

La estrategia de Servicios al Cliente se consolida como un pilar de la propuesta de valor de Prestige Auto: no solo acompaña la venta de cada vehículo, sino que fortalece la relación de largo plazo con los clientes y contribuye a sostener el liderazgo de la marca en el mercado de utilitarios.

Esta visión fue profundizada en el Foro de Servicios al Cliente 2026, realizado en mayo, donde la compañía convocó a la red para alinear prioridades, compartir avances y fortalecer una estrategia común de atención, servicio y fidelización.

Bajo el claim “Siempre Mercedes”, la empresa busca unificar la comunicación hacia los clientes de Autos y Vans, reforzando que el respaldo de la marca continúa después de la compra, con una propuesta integral de servicio, calidad y confianza.

El objetivo no es solo resolver necesidades técnicas o comerciales, sino construir lealtad. Servicios al Cliente tiene un rol clave en ese proceso: acompañar al cliente desde la compra y durante toda la vida útil del vehículo, responder con rapidez ante inconvenientes, contener cuando aparece una dificultad y generar nuevas oportunidades de negocio a partir de una relación de confianza.

La estrategia incluye iniciativas comerciales, técnicas, logísticas, de atención al cliente, fidelización y diferenciación. Entre ellas se destacan programas de mantenimiento, garantía extendida, precios transparentes, servicio móvil, autos de cortesía, soluciones digitales, disponibilidad de repuestos, atención especializada, formación técnica, herramientas de diagnóstico y programas orientados a fortalecer la relación con los clientes.

“El contexto actual plantea nuevas exigencias para la industria, con la llegada de nuevos competidores, la evolución tecnológica de los productos, la electromovilidad y el avance de herramientas como la inteligencia artificial. Frente a ese escenario, Mercedes-Benz cuenta con atributos diferenciales muy fuertes: producto, conocimiento, red, trayectoria y recurso humano. La clave está en aprovechar esa ventaja y traducirla en una experiencia de servicio superior”, afirmó Daniel Herrero.

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Con el Vans Day, Prestige Auto celebró el legado industrial de Sprinter en Argentina y proyectó una nueva etapa de crecimiento para su línea de utilitarios, marcada por la innovación, la ampliación del portfolio, el fortalecimiento de la producción local, una propuesta de Servicios al Cliente cercana y especializada, y el compromiso de seguir ofreciendo soluciones de movilidad con estándares internacionales.

A un año del inicio de sus operaciones, la compañía reafirma su compromiso de seguir construyendo una experiencia Mercedes-Benz consistente, confiable y orientada a acompañar a cada cliente en todas las etapas de su vínculo con la marca.