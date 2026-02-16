Qué cambia para Alpine y Franco Colapinto tras la drástica decisión de Renault

El Grupo Renault atraviesa una etapa de reestructuración que impacta directamente en su presencia dentro de las principales competencias organizadas por la FIA . En medio de un escenario económico complejo y bajo la conducción del nuevo CEO, François Provost, la compañía resolvió concentrar recursos y redefinir prioridades deportivas.

La decisión implica la salida de Dacia del Mundial de Rally Raid (W2RC) y de Alpine del Campeonato Mundial de Resistencia una vez que concluyan sus respectivos programas vigentes. De esta manera, el grupo dejará de competir oficialmente en el Rally Dakar y en las 24 Horas de Le Mans, dos de los eventos más emblemáticos del calendario internacional.

El movimiento no solo responde a una cuestión presupuestaria, sino también a un cambio de enfoque: la estructura deportiva del grupo quedará centralizada en el Alpine F1 Team , donde el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly pasarán a representar la principal vidriera global de la compañía.

En el caso de Dacia , el proyecto Sandrider finalizará al terminar la actual temporada del W2RC, cuyo cierre está previsto en Abu Dhabi. La marca no tendrá presencia oficial en el Dakar 2027 y, por lo tanto, no defenderá el triunfo conseguido este año con Nasser Al-Attiyah , logro que marcó un hito en su desembarco en la especialidad.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, las caras de Alpine para la Fórmula 1 2026.

Alpine A526: el inicio de la era Mercedes y el debut de Franco Colapinto

El calendario todavía contempla competencias en Portugal, Argentina, Marruecos y Abu Dhabi, pero la atención ya se desplaza hacia el futuro de los pilotos vinculados al programa. Figuras como Sébastien Loeb, Lucas Moraes y Cristina Gutiérrez deberán evaluar nuevas alternativas de cara a 2027 ante la ausencia del respaldo oficial.

Alpine deja el WEC y apuesta todo a la Fórmula 1

En paralelo, Alpine cerrará su etapa en el Mundial de Resistencia pese a haber mostrado avances deportivos, con triunfos y podios en pruebas de alto perfil. La determinación se enmarca en una revisión estratégica que prioriza la optimización de inversiones y la exposición mediática.

Desde la conducción del grupo consideran que la Fórmula 1 ofrece una plataforma más potente en términos de visibilidad global, desarrollo tecnológico y posicionamiento de marca. Por eso, todos los recursos deportivos se orientarán hacia ese campeonato, donde la meta será recuperar competitividad y fortalecer la imagen internacional.

alpine wec Alpine abandona el WEC y Dacia cierra su paso por Rally Raid. Instagram @alpine_endurance_team

La salida de dos mundiales FIA no representa solo un ajuste financiero. Marca un giro en la identidad deportiva del Grupo Renault y redefine su presencia en el automovilismo. El desafío será transformar esa concentración de esfuerzos en resultados concretos dentro de la máxima categoría.