Jack Doohan habló sin filtros de su etapa en Alpine, antes de perder el lugar con Colapinto: "El entorno fue complicado"

Jack Doohan volvió al paddock de la Fórmula 1 en Baréin, pero más allá de su nueva función como piloto de reserva en Haas , sus declaraciones apuntaron al pasado reciente. El australiano habló sobre su experiencia como titular en Alpine , un ciclo breve que, según reconoció, estuvo marcado por un entorno complejo .

El joven de 23 años disputó seis Grandes Premios con la escudería francesa antes de dejar su butaca al argentino Franco Colapinto . Aquella etapa, atravesada por la presión de los resultados y la inestabilidad deportiva, terminó antes de lo esperado y condicionó su continuidad dentro del equipo.

En diálogo con medios internacionales en Baréin, Doohan hizo un balance honesto de ese período y dejó en claro que, si bien cumplió el sueño de competir en la máxima categoría, el contexto no fue el ideal.

"Seis carreras, como cualquier cosa, son fantásticas en la Fórmula 1 . Las disfruté muchísimo. El entorno y la atmósfera fueron complicados, (pero) aun así", afirmó al recordar sus primeras experiencias como piloto titular.

Más allá de la satisfacción personal por haber llegado a la parrilla, Doohan admitió que el clima interno no facilitó su adaptación ni su crecimiento. Sin profundizar en detalles, dio a entender que el escenario deportivo y estructural que rodeaba al equipo influyó en su desempeño.

"Y lo que vino después tampoco fue ideal. Pero lo atravesamos. Aprendí muchísimo. Tengo una base más grande desde la que crecer. Y espero que cuando pueda volver a la Fórmula 1, tomé todo lo que aprendí por las malas durante ese tiempo y lo ponga en práctica", agregó.

Doohan se mantiene a punto por cualquier eventualidad, Foto: @f1history Jack Doohan mantiene la ilusión de competir como piloto titular de la Fórmula 1. Foto: @f1history

Aprender “por las malas”

El australiano describió su paso por Alpine como una etapa formativa, aunque exigente. La falta de resultados aceleró su salida de la alineación titular y lo obligó a reconfigurar su camino profesional en plena temporada.

Lejos de mostrarse resentido, Doohan insistió en que esa experiencia fortaleció su preparación mental y técnica. Considera que haber atravesado un contexto adverso le permitió ampliar su perspectiva dentro de la categoría y entender mejor las dinámicas internas de un equipo de Fórmula 1.

Su análisis dejó entrever que el desafío no estuvo solo en la pista, sino también fuera de ella, en un ambiente que calificó como difícil de gestionar para un piloto que daba sus primeros pasos como titular.

La mira puesta en el regreso

Aunque hoy permanece como piloto de reserva en Haas, Doohan no oculta su ambición de volver a competir. "Ese es el objetivo absoluto. No querría simplemente continuar siendo solo piloto de reserva. Mi objetivo es correr en la Fórmula 1. Y se me ha dado esa plataforma para intentarlo con Haas. Así que tengo muchas ganas de tratar de hacerlo", sostuvo.

Sus palabras en Baréin dejaron un mensaje claro: el capítulo en Alpine forma parte del pasado, pero las lecciones de aquella etapa siguen presentes. Doohan asume que atravesó un proceso complejo, aunque confía en que esa vivencia será un recurso valioso cuando tenga una nueva oportunidad en la parrilla.