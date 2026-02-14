Jack Doohan reapareció tras irse de Alpine y habló sobre su futuro en la F1: "Estoy feliz de dejar atrás el pasado"

Jack Doohan, el nuevo piloto reserva de Haas, estuvo presente en los test de pretemporada de Baréin y habló sobre su nuevo rol en la Máxima.

Uno de los focos inesperados durante los recientes ensayos de pretemporada en Baréin fue la reaparición de Jack Doohan. El piloto australiano, que había quedado fuera del centro de la escena tras perder su butaca titular en Alpine frente al ascenso de Franco Colapinto la temporada pasada, volvió a mostrarse en el paddock de la Fórmula 1, aunque ahora en un nuevo rol: como piloto de reserva de Haas F1 Team.

Durante su presencia en el circuito, Doohan rompió el silencio que había mantenido en los últimos meses y compartió sus sensaciones en una entrevista con los canales oficiales de la categoría. El australiano se refirió al difícil proceso que atravesó tras ser relegado del A525 y analizó el impacto personal y profesional de aquella decisión, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera dentro del entorno de la máxima categoría.

Jack Doohan se mostró contento de su llegada a Haas “No diría que han sido mis mejores diez meses, pero estamos empezando de cero“, confesó con sinceridad el piloto de 23 años. Y luego añadió: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado y embarcarme en esta nueva aventura con una pizarra en blanco. Volveré a la mesa de dibujo, seré como una esponja, absorberé todo lo que pueda y aprenderé todo lo posible”.

jack doohan Jack Doohan no le guarda rencores a Alpine. Instagram @jackdoohan El principal objetivo para 2026 Aunque su función central estará enfocada en las tareas de desarrollo en el simulador y en mantenerse disponible para el equipo durante los fines de semana de competencia, Jack Doohan es consciente de que esta etapa representa un punto crítico en su trayectoria. Desde su nuevo lugar dentro de Haas F1 Team, el australiano sabe que debe mantenerse preparado ante cualquier eventualidad, pero también tiene claro que no puede darse el lujo de pasar otra temporada completa sin acción en pista dentro de la Fórmula 1. Su objetivo es claro: seguir involucrado en el desarrollo del monoplaza y estar listo para aprovechar cualquier oportunidad que le permita regresar a la competencia oficial.