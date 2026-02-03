Jack Doohan vuelve a la Fórmula 1 tras ser reemplazado por Colapinto en Alpine: en qué equipo estará

Falta exactamente un mes para que se apaguen las luces en el Albert Park de Melbourne, Australia, y se largue la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Mientras tanto, las escuderías continúan ultimando detalles en los test de pretemporada para llegar de la mejor manera al primer Gran Premio del año.

En paralelo, algunos pilotos comienzan a definir su futuro. Luego de que quedaran confirmadas las 22 butacas de los 11 equipos que disputarán la temporada 2026, restaba conocerse quiénes serán los pilotos de reserva de cada escudería. En ese contexto, este martes por la mañana TGR Haas F1 Team anunció a Jack Doohan, quien fue piloto titular de Alpine durante las primeras seis carreras de 2025 y luego fue reemplazado por Franco Colapinto, como su nuevo piloto reserva.

Jack Doohan fue anunciado como piloto reserva de Haas F1 Team El piloto australiano de 22 años se desvinculó de la escudería francesa a fines de 2025 y, desde entonces, su futuro en la Máxima era incierto. Sobre todo porque surgió la posibilidad de competir en la Súper Fórmula de Japón, aunque tras protagonizar varios accidentes durante los tres días de pruebas con el equipo Kondo Racing, los directivos decidieron no avanzar con su contratación.

Welcoming Jack to the family



We're excited to announce the signing of Australian Jack Doohan as our Official Reserve Driver for the 2026 season



The team will now hold two drivers in the reserve role with Jack joining Ry Hirakawa in duties.#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/CtO90MHCny — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 3, 2026 Con esa opción descartada, apareció en escena TGR Haas F1 Team, que tiene como pilotos titulares a Oliver Bearman y Esteban Ocon y que este año cuenta con el respaldo de Toyota. Allí, la escudería estadounidense posó sus ojos en Doohan y apostó por incorporarlo para trabajar en el simulador y quedar disponible como alternativa ante una eventual ausencia del británico o del francés a lo largo de la temporada.

La palabra de Jack Doohan tras ser presentado en Haas Tras ser anunciado como el piloto reserva, Jack Doohan dio sus primeras palabras como nuevo miembro del equipo estadounidense: “Estoy encantado de unirme a TGR Haas F1 Team. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1. Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran desafío de 2026. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y colaborar en una temporada exitosa”, lanzó.