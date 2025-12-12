La curva del terror: por tercer día consecutivo, Jack Doohan volvió a chocar en la Súper Fórmula Japonesa

Jack Doohan no logra dominar la pista en Suzuka: tercer accidente consecutivo en la curva Degner, la misma que sus otros dos incidentes.

Jack Doohan no encuentra la forma de evitar que siga estrellándose una y otra vez contra los mismos muros en la Súper Fórmula Japonesa. Por tercer día consecutivo, el piloto australiano que fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine, protagonizó un nuevo accidente en la misma curva que los días anteriores.

En la madrugada del viernes, Doohan se subió a su monoplaza para seguir trabajando en los entrenamientos, pero el Autódromo de Suzuka parece ser que es su peor pesadilla. Cuando estaba por la mitad de su vuelta rápida, el joven corredor de 22 años sufrió un fuerte despiste en la curva Degner.

Jack Doohan sufrió un accidente por tercer día consecutivo Allí, pisó la cama de leva y se despistó chocando directamente contra las defensas Tecpro que absorvieron el impacto y evitaron que el golpe que sufrió el monoplaza del Kondo Racing tenga consecuencias mayores. Para su fortuna, el australiano salió ileso del monoplaza y los daños en el auto no fueron tan graves.

Jack Doohan volvió a chocar por tercer día consecutivo en la Súper Fórmula Japonesa X: @LeclercArgento Este es el cuarto accidente en Suzuka para Jack Doohan y lo más curioso de todo es que todos ocurrieron en la curva Degner. Además, estos fuertes choques podrían jugarle una mala pasada a él, ya que se está jugando su puesto como titular en la Súper Fórmula Japonesa y en ser piloto reserva de Haas F1 Team.