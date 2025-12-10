Desafortunado arranque para Jack Doohan en la Súper Fórmula Japonesa: salió en ambulancia tras un fuerte golpe

Jack Doohan vivió un arranque accidentado en su nueva etapa deportiva. Durante su primera prueba de postemporada en la Súper Fórmula japonesa , el australiano - quien perdió su asiento en Alpine después de seis carreras y fue reemplazado por Franco Colapinto - protagonizó un fuerte choque en el circuito de Suzuka que terminó con su traslado en ambulancia para realizarse estudios preventivos.

Sin opciones en la Fórmula 1 para 2026, el hijo del legendario Mick Doohan apunta a consolidarse en Japón, donde la categoría lo habilitó oficialmente para los ensayos que se llevan adelante esta semana. Su incorporación al equipo Kondo Racing ya es un hecho y, aunque Toyota aún no emitió el anuncio formal, todo indica que será piloto titular la próxima temporada junto a Luke Browning. Doohan ocupará el asiento que dejó vacante Kenta Yamashita, ahora parte de KCMG.

El fuerte impacto, que afortunadamente no le provocó lesiones de gravedad, obligó a detener los entrenamientos con bandera roja. Finalizada la jornada, el piloto no participó de la rueda de prensa y los organizadores informaron que su ausencia se debió a “razones personales”.

En este nuevo capítulo de su carrera, Doohan se encontrará con otro rival conocido para los fanáticos argentinos: Sacha Fenestraz. El franco-argentino, figura consolidada de la serie, continuará en el equipo TOM’S y será uno de los encargados de manejar durante los primeros días de pruebas en Suzuka.

El británico Freddie Slater tomará el volante de Fenestraz en la última jornada, mientras que Ugo Ugochukwu se incorporará a la misma escudería para conducir la unidad que hasta esta temporada utilizó Sho Tsuboi.

Super Fórmula Japonesa, una categoría de élite

Considerada la serie de monoplazas más competitiva y prestigiosa de Japón, la Super Fórmula se destaca por su alto nivel técnico y por ser una de las categorías más rápidas del mundo después de la Fórmula 1. Es un escenario clave tanto para jóvenes talentos como para pilotos que buscan relanzar su trayectoria profesional.

Todos los equipos compiten con chasis Dallara, mientras que la motorización queda en manos de dos gigantes del automovilismo japonés: Honda y Toyota. La categoría ha evolucionado constantemente a lo largo de más de cinco décadas, iniciando como Fórmula 2000 Japonesa en 1973 y adoptando su nombre actual en 2013, tras pasar por etapas como Fórmula 2 Japonesa, Fórmula 3000 Japonesa y Fórmula Nippon.

Con circuitos emblemáticos como Suzuka, Fuji y Motegi, el campeonato se consolidó como una de las mejores plataformas de desarrollo para pilotos internacionales y un verdadero desafío técnico y deportivo para quienes buscan destacarse.