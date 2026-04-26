Partido bravo en Santa Fe: Godoy Cruz visita a Colón en un duelo clave por la punta

Godoy Cruz tiene este domingo una de esas paradas que pueden marcar el rumbo de una temporada. Desde las 19, el equipo de Mariano Toedtli visitará a Colón en el estadio Brigadier Estanislao López, por una nueva fecha de la Primera Nacional, en un partido que vale mucho más que tres puntos.

El Expreso llega golpeado después de una actuación floja en la derrota frente a San Telmo, donde perdió el invicto y, sobre todo, parte de la imagen sólida que venía construyendo. El equipo mostró su peor versión desde el arranque del torneo y ahora necesita una respuesta rápida para no perder terreno en la pelea grande.

Del otro lado estará un rival pesado, de jerarquía y con las mismas ambiciones. Colón también pelea arriba y se hace fuerte en Santa Fe, por lo que el choque aparece como una verdadera prueba de carácter para el conjunto mendocino. El encuentro está programado para este domingo 26 de abril a las 19 horas.

Godoy Cruz sigue ubicado en los primeros puestos de la zona y sabe que sumar fuera de casa ante un rival directo puede ser un golpe anímico enorme. En un torneo tan largo y parejo como la Primera Nacional, estos partidos empiezan a tener peso de finales.

El gran desafío para Toedtli será recuperar funcionamiento. Frente a San Telmo, el circuito habitual entre Poggi, Pozo y Mateo Mendoza no apareció, el equipo perdió claridad y sufrió demasiado por las bandas. Ahora, en una cancha difícil y ante un rival que no suele perdonar, necesitará volver a ser ese equipo intenso, ordenado y protagonista.

Además, Colón llega con la presión de su gente y con la obligación de sostener su fortaleza como local, lo que promete un escenario caliente y de mucha fricción.

Para el Tomba será una prueba real.

Porque si quiere pelear de verdad por volver a Primera, estos son los partidos que no puede dejar pasar.