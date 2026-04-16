Ofrecen una millonaria recompensa por información sobre el crimen de un jubilado: los escabrosos detalles

El Gobierno de Santa Fe ha lanzado una millonaria recompensa para la persona que brinde información relevante sobre el asesinato de Ercilio Abel Centurión , un jubilado de 75 años, quien fue hallado muerto el pasado 26 de marzo en su vivienda de Rosario .

El 26 de marzo, un sobrino de Centurión encontró el cuerpo de su tío en el living de su casa, situado en la calle Francia al 4800 de la ciudad santafesina de Rosario. Según el relato del joven, la escena no parecía tratarse de una muerte natural, ya que la puerta de la casa estaba abierta y el lugar presentaba desorden, lo que indicaba que algo fuera de lo común había ocurrido.

Inmediatamente, el sobrino alertó a la Policía sobre la muerte de Ercilio, quienes acudieron para comenzar las investigaciones pertinentes en la escena del crimen.

Tras el hallazgo, los investigadores realizaron una autopsia preliminar que confirmó que la causa de la muerte de Ercilio fue la asfixia mecánica . Sin embargo, aún están a la espera de los resultados de otras pericias solicitadas, que podrían arrojar más detalles sobre el crimen y las circunstancias en las que se produjo.

Ofrecen 16 millones de pesos de recompensa a la persona que aporte datos sobre el fallecimiento de Ercilio Abel Centurión.

La millonaria cifra que ofrecen por datos sobre el asesinato del jubilado

A pesar de las investigaciones, hasta el momento no se ha logrado obtener información suficiente que permita dar con los responsables del crimen. Ante esta situación, las autoridades de Santa Fe decidieron ofrecer una recompensa significativa, con el objetivo de incentivar a quienes puedan tener datos sobre el caso a colaborar con la Justicia.

La recompensa prometida por las autoridades sería de $16 millones. Ahora bien, las personas que posean información relevante pueden comunicarse con las autoridades a través del número de emergencia 911, por correo electrónico a la dirección [email protected], o mediante las redes sociales de la Fiscalía Regional 2.

También, pueden acercarse personalmente al Centro de Justicia ubicado en la calle Sarmiento 2850 de Rosario.